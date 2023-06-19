«Яндекс.Аренда» запустила сервис быстрой компенсации убытков собственникам жилья. Он гарантирует собственникам оплату в случаях, если жилец внезапно съедет, опоздает с платежом или если квартире нанесен ущерб, говорится в сообщении компании.

Ранее для оформления страховых случаев и получения компенсации арендодатели обращались напрямую в страховую компанию — в этих случаях рассмотрение заявок могло занимать до месяца, указывает «Яндекс.Аренда»

Новый сервис ускоряет и упрощает процесс — теперь собственники могут получить компенсацию в 90% обращений в течение недели, при этом работу со страховой компанией «Аренда» берет на себя.

Для собственников сервис «Финансовая защита» бесплатный. Чтобы воспользоваться им, арендодателю нужно отправить заявку с фотографиями ущерба или описанием ситуации в службу поддержки «Яндекс.Аренды». Специалисты сами оформят документы, рассчитают сумму компенсации в рамках страхового лимита и зачислят ее на карту собственнику.

По собственным данным, за последние три месяца сервис выплатил собственникам около 3 млн рублей за мелкие поломки в квартирах и около 20 млн рублей на покрытие краткосрочных задержек по выплатам арендаторов.

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