Мантуров назвал условия возвращения Renault в капитал «Автоваза»

«Такая опция изначально в подписанном договоре о выходе была, опцион такой сохраняется. Но там было много условий сохранения этого опциона, в том числе и соблюдение поставки комплектующих, сохранение системы цифрового управления», — рассказал Мантуров (цитата по ТАСС).

При это он отметил, что ему неизвестно о том, чтобы возвращение бывшего акционера «Автоваза» сейчас рассматривалось. Ключевым вопросом является соблюдение всех условий: российскому автопроизводителю необходимо выяснить, выполнила ли Renault свои обязательства, также будут рассмотрены государственные инвестиции в компанию в этот «непростой период», отметил вице-премьер.

В свою очередь, глава «Ростеха» (владеет 32,3% «Автоваза») Сергей Чемезов заявил, что вопрос о возвращении Renault в капитал автоконцерна остается актуальным, хотя в настоящее время переговоры не ведутся. «Это не пройденный этап. Конечно, это необходимо — возвращаться. Если они согласятся на это», — указал он.

В 2022 году Renault продала свой российский завод и 68% долю в «Автовазе». В результате сделок 100% акций ЗАО «Рено Россия» перешли в собственность Москвы, доля в «Автовазе» была передана «НАМИ», а оставшиеся акции остались у «Ростеха». На бывшем заводе «Рено Россия» начали производить автомобили «Москвич».

20 февраля гендиректор Renault Лука де Мео сообщил, что автопроизводитель не исключает возможность возвращения на российский рынок. «Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся ухватиться за нее», — сказал де Мео Financial Times. Однако мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Renault «вряд ли что-то светит» в России.

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