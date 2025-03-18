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Мантуров назвал условия возвращения Renault в капитал «Автоваза»

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская
У французского автоконцерна Renault есть опцион на возвращение в капитал «Автоваза», но с рядом условий, включая обязательство поставлять комплектующие. Об этом журналистам заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, отвечая на вопрос о возможности возвращения Renault.
Мантуров назвал условия возвращения Renault в капитал «Автоваза»
  1. Новости

«Такая опция изначально в подписанном договоре о выходе была, опцион такой сохраняется. Но там было много условий сохранения этого опциона, в том числе и соблюдение поставки комплектующих, сохранение системы цифрового управления», — рассказал Мантуров (цитата по ТАСС).

При это он отметил, что ему неизвестно о том, чтобы возвращение бывшего акционера «Автоваза» сейчас рассматривалось. Ключевым вопросом является соблюдение всех условий: российскому автопроизводителю необходимо выяснить, выполнила ли Renault свои обязательства, также будут рассмотрены государственные инвестиции в компанию в этот «непростой период», отметил вице-премьер.

В свою очередь, глава «Ростеха» (владеет 32,3% «Автоваза») Сергей Чемезов заявил, что вопрос о возвращении Renault в капитал автоконцерна остается актуальным, хотя в настоящее время переговоры не ведутся. «Это не пройденный этап. Конечно, это необходимо — возвращаться. Если они согласятся на это», — указал он.

  • В 2022 году Renault продала свой российский завод и 68% долю в «Автовазе». В результате сделок 100% акций ЗАО «Рено Россия» перешли в собственность Москвы, доля в «Автовазе» была передана «НАМИ», а оставшиеся акции остались у «Ростеха». На бывшем заводе «Рено Россия» начали производить автомобили «Москвич».
  • 20 февраля гендиректор Renault Лука де Мео сообщил, что автопроизводитель не исключает возможность возвращения на российский рынок. «Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся ухватиться за нее», — сказал де Мео Financial Times. Однако мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Renault «вряд ли что-то светит» в России.

Фото на обложке: Marcel Hoberg / Unsplash

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