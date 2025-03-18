Мантуров назвал условия возвращения Renault в капитал «Автоваза»
- Новости
«Такая опция изначально в подписанном договоре о выходе была, опцион такой сохраняется. Но там было много условий сохранения этого опциона, в том числе и соблюдение поставки комплектующих, сохранение системы цифрового управления», — рассказал Мантуров (цитата по ТАСС).
При это он отметил, что ему неизвестно о том, чтобы возвращение бывшего акционера «Автоваза» сейчас рассматривалось. Ключевым вопросом является соблюдение всех условий: российскому автопроизводителю необходимо выяснить, выполнила ли Renault свои обязательства, также будут рассмотрены государственные инвестиции в компанию в этот «непростой период», отметил вице-премьер.
В свою очередь, глава «Ростеха» (владеет 32,3% «Автоваза») Сергей Чемезов заявил, что вопрос о возвращении Renault в капитал автоконцерна остается актуальным, хотя в настоящее время переговоры не ведутся. «Это не пройденный этап. Конечно, это необходимо — возвращаться. Если они согласятся на это», — указал он.
- В 2022 году Renault продала свой российский завод и 68% долю в «Автовазе». В результате сделок 100% акций ЗАО «Рено Россия» перешли в собственность Москвы, доля в «Автовазе» была передана «НАМИ», а оставшиеся акции остались у «Ростеха». На бывшем заводе «Рено Россия» начали производить автомобили «Москвич».
- 20 февраля гендиректор Renault Лука де Мео сообщил, что автопроизводитель не исключает возможность возвращения на российский рынок. «Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся ухватиться за нее», — сказал де Мео Financial Times. Однако мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Renault «вряд ли что-то светит» в России.
Фото на обложке: Marcel Hoberg / Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Искусство переговоров»
- 1 Глава «Автоваза»: Renault не сможет выкупить обратно свою долю за рубль На прошлой неделе гендиректор Renault заявил, что компания не исключает возврата в Россию 25 февраля 18:47
- 2 Собянин: Renault «вряд ли что-то светит» в России Французский автоконцерн покинул российский рынок в 2022 году 21 февраля 17:57
- 3 Гендиректор Renault не исключил возвращения автопроизводителя в Россию Пока это не главный приоритет для компании 20 февраля 18:24
- 4 «АвтоВАЗ» отрицает планы перезапуска производства Renault Logan и Sandero под брендом Xcite Автопроизводитель назвал появившуюся новость слухами 23 сентября 18:48