Только 4% предпринимателей никогда не сталкивались с недобросовестными подрядчиками — опрос

С недобросовестными подрядчиками сталкивались 95,9% предпринимателей малого и среднего бизнеса (МБС), показали результаты опроса виртуального маркетолога «Макс» среди 1327 респондентов из 15 регионов России. С результатами ознакомился RB.RU.
При этом больше половины (58,8%) представителей МСБ отметили, что это был единичный случай, каждый пятый (19,5%) периодически сталкивается с плохими аутсорсерами, а с 17,6% это происходит регулярно.
Наиболее популярная проблема — нарушение сроков выполнения работ, сообщили 91% опрошенных. Из них 58,1% признали, что подобные ситуации возникают нечасто, а 22,6% не получили результат вовремя по объективным причинам. Только 10,2% представителей бизнеса назвали это серьезной проблемой — они регулярно сталкиваются с невыполнением работ в срок.
Топ пять сфер, где бизнес чаще всего встречает недобросовестных подрядчиков:
- маркетинг
- логистика
- бухгалтерский учет,
- дизайн,
- IT и телекоммуникационные услуги.
Полностью довольны сотрудничеством с подрядчиками лишь 8% компаний. Почти половина (46,4%) опрошенных доверяют только тем подрядчикам, которых посоветовали знакомые.
Фото на обложке: Unsplash
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