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Только 4% предпринимателей никогда не сталкивались с недобросовестными подрядчиками — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

С недобросовестными подрядчиками сталкивались 95,9% предпринимателей малого и среднего бизнеса (МБС), показали результаты опроса виртуального маркетолога «Макс» среди 1327 респондентов из 15 регионов России. С результатами ознакомился RB.RU.

Только 4% предпринимателей никогда не сталкивались с недобросовестными подрядчиками — опрос

При этом больше половины (58,8%) представителей МСБ отметили, что это был единичный случай, каждый пятый (19,5%) периодически сталкивается с плохими аутсорсерами, а с 17,6% это происходит регулярно.  

Наиболее популярная проблема — нарушение сроков выполнения работ, сообщили 91% опрошенных. Из них 58,1% признали, что подобные ситуации возникают нечасто, а 22,6% не получили результат вовремя по объективным причинам. Только 10,2% представителей бизнеса назвали это серьезной проблемой — они регулярно сталкиваются с невыполнением работ в срок.

Топ пять сфер, где бизнес чаще всего встречает недобросовестных подрядчиков:

  • маркетинг
  • логистика
  • бухгалтерский учет,
  • дизайн,
  • IT и телекоммуникационные услуги. 

Полностью довольны сотрудничеством с подрядчиками лишь 8% компаний. Почти половина (46,4%) опрошенных доверяют только тем подрядчикам, которых посоветовали знакомые.

Фото на обложке: Unsplash

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