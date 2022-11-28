Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы

Есть ли у вас выгорание? Как это понять и что в таком случае делать? Надежда Иоффе, клинический психолог и старший консультант Zetic, поделилась результатами самого большого научного исследования в РФ по выгоранию — его выборка составила 2500 человек.

Содержание:

Выгорание — норма?

К выгоранию причисляют много признаков:

упадок сил, отсутствие мотивации в работе, обесценивание себя и своих результатов, ощущение пустоты.

Но что нам на самом деле надо знать про выгорание, чтобы научиться им управлять?

1. Выгорание — это защита психики от острого переживания как правило, из-за несовпадения своих ожиданий и ценностей и ситуации вокруг

То есть мозг находит способ выйти из ситуации, чтобы сохранить свою целостность. Если этот конфликт длится достаточно долго — система отключается — человек испытывает желание уйти в себя, изолироваться от других, чувствует тяжесть и бессмысленность своей деятельности.

2. Выгорание испытывают не менее 50% работающих людей в возрасте от 20 до 42 лет

Часто это происходит из-за несовпадения корпоративной среды и мироощущения сотрудников. Необходимость принимать корпоративные правила и подстраиваться под них (хотя они не соотносятся с собственными принципами) вызывает сильное разочарование и обесценивание себя.

Сотрудник чувствует себя зажатым в тиски, обязательства не дают ему действовать так, как он на самом деле хотел.

3. Выгорание может наступить даже если вы сильный и морально устойчивый человек

Более того, активные и самостоятельные по нашей статистике выгорают сильнее.

Выгорание — это не усталость, а осознание, что вы двигаетесь в ошибочную сторону, игнорируя себя и свои потребности.

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4. Выгорание всегда влияет на темп и эффективность работы

Чем выше выгорание у сотрудника, тем меньше внимания уделяется деталям.

неприятные коллеги и проекты смещаются на потом;

сложные совещания игнорируются;

тяжелые разговоры завершаются как можно быстрее, без попытки наладить работу и решить конфликт.

5. Выгорание руководителя «выгорает» всю команду

Люди интуитивно подстраиваются под руководителя и стремятся поддерживать позитивную рабочую среду.

Если руководитель испытывает сильное выгорание, эта нагрузка переезжает на команду, которая переключается с выполнения рабочих задач на поддержку и нейтрализацию негативных состояний руководителя. Поэтому для успешной работы бизнеса руководитель просто обязан отслеживать свое состояние и вовремя его корректировать.

По каким маркерам можно обнаружить выгорание?

Важно помнить, что только специалист может помочь четко определить наличие или отсутствие выгорания, однако есть маркеры поведения, которые могут свидетельствовать о его наличии:

Фаза 1. Ощущение напряжения

Ощущение, что на работе я занимаюсь «чем-то не тем».

Ощущение загнанности в угол, пустота и тяжесть внутри.

Потеря интереса к работе / хобби / общению с людьми.

Фаза 2. Сопротивление

Раздражительность и цинизм по отношению к коллегам / клиентам («Вокруг одни идиоты…»).

Желание остаться в тишине, избегать лишних разговоров / перенести на потом неприятные встречи и совещания («Только не трогайте меня…»).

Ощущение, что другие люди требуют слишком много вашего внимания.

Фаза 3. Истощение

Снижение внимания, ошибки в работе.

Постоянное отсутствие сил, желание выспаться.

Перенос ответственности с себя на других / на компанию («Из-за таких правил я вынужден…», «Не я такой, жизнь — такая…»).

Игнорирование части рабочих задач («Это оставлю на потом…»).

Агрессия, раздражительность («Ненавижу», «Не выношу», «Не хочу»).

Регулярное плохое самочувствие (скачки давления, головные боли, боли в шее и спине, ощущение затрудненного дыхания, боли в животе).

Основной маркер — неготовность отдавать свои эмоции и энергию другим (коллегам, клиентам, проектам).

Внутренний конфликт занимает столько места, что его обслуживание требует от нервной системы огромного количества энергии и напряжения; на свое окружение сил просто не хватает.

Куда уходит энергия?

Наши данные говорят о том, что россиянам свойственно включать жесткий контроль в стрессовых ситуациях. Это проявляется через попытки:

скрыть собственные эмоции (не показывать другим глубину наших переживаний, стараться «зажать» и загасить неприятные чувства), как можно быстрее взять себя в руки и начать действовать.

Эта базовая стратегия поведения в стрессе заставляет нас игнорировать себя и быть к себе слишком требовательными — и провоцирует выгорание.

Такой человек в сложной ситуации будет стараться сделать хотя бы что-то, даже если четкий план еще не родился: проконтролировать ситуацию, суетиться и делать большее количество (часто бесполезных) действий.

В стрессе многие замечают, как становятся холодными, и внутри возникает пустота; уходят теплые чувства. Игнорирование чувств позволяет нервной системе быстро включиться в ситуацию и действовать.

Тело интуитивно начинает зажиматься (сжимаются челюсти, шея втягивается в плечи, зажимаются мышцы спины, иногда сводит мышцы рук и ног, зажимаются мышцы кишечника — поэтому в стрессе человек может не чувствовать голод и потребность поесть).

Именно такое жесткое состояние для поддержания работоспособности приводит к выгоранию.

А дальше человек будет прокручивать в голове ситуацию — снова и снова.

Как и почему я тут оказался?

Что будет дальше?

Как можно было этого избежать?

Такой «мысленный маршрут» характерен почти для 70% опрошенных. Эта стратегия поведения заставляет нас терзать себя еще и еще, обесценивать себя и свои достижения, погружаться в разочарование и бессилие.

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Еще одна типичная стратегия поведения — поиск социальной поддержки. Человеку в сложной ситуации свойственно искать опору в других:

читать новости, слушать экспертов, обсуждать ситуацию с друзьями и коллегами.

Можно заметить, как в ситуациях экономических и политических потрясений сотрудники в офисе переключаются на постоянные обсуждения — это способ сбросить напряжение и найти опору.

Руководителю в такой момент важно выстраивать четкую и понятную, спокойную коммуникацию.

Важно помнить, что мы не можем изменить наши реакции, но можем научиться их осознавать, наблюдать внутри и выбирать следующее действие. Когда мы зажимаем эмоцию, то не можем по-настоящему ее увидеть и выбрать лучшую реакцию.

Выгорание в цифрах

В исследовании приняло участие более 2 500 человек, и у 49% были признаки выгорания. При этом у женщин оно проявлялось значительно больше, чем у мужчин.

Фактически каждый второй испытывает внутренний конфликт, который провоцирует выгорание. Их мироощущение и базовые принципы противоречат тому, что от них требует работа и рабочее пространство.

Привычка сдерживать себя и подстраиваться перестает ощущаться, а напряжение переходит в телесное ощущение, поскольку продолжительное время игнорируется.

Выгорание может проявляться в любом возрасте. Постепенное наращивание напряжение примерно к 38 годам приводит к очевидному выгоранию.

Современные 38-летние — это дети 90-х, которые во многом выбирали образование из принципа выживаемости (а не на основе таланта и желаний). Так называемый «кризис среднего возраста» — момент, когда это противоречие уже невозможно игнорировать.

Важно отметить, что 38-42 — это период больших выборов. Существенная часть выгоревших сотрудников выбирает поменять свою жизнь (роль / индустрию / локацию / семейный статус) или начинает системную терапию с профессиональным психологом, находя для себя новые смыслы и содержание.

К 42-45 годам происходит существенное улучшение состояния, снижается выгорание, появляются новые цели и стремление развиваться.

Выгорание в офисе

Наши данные говорят, что самые подверженные выгоранию должности — линейные специалисты и руководители подразделений. Те, кому приходится активно коммуницировать с другими, настраивать рабочие отношения, учитывать различные мнения и искать компромиссы.

Данные показывают, что топ-менеджеры выгорают существенно меньше. И тут важно понимать, что на этот уровень назначаются руководители с очень высокой жизнестойкостью т.е. руководители, у которых нет конфликта собственных взглядов с корпоративной культурой и принципами работы компании. Топ-менеджеры в целом более стрессоустойчивы, они способны управлять своими состояниями и эмоциями, спокойнее реагируют на трудности.

И они были такими задолго до своего назначения руководящую роль — возможно, именно это помогло им быстро вырасти в карьере и выглядеть более привлекательно для компании.

А как же стресс?

Одной из причин выгорания может быть длительное нахождение в ситуации стресса.

Но ключевой момент — не наличие стресса, а необходимость подстраиваться под ситуацию, испытывать неприятные ощущения, направлять свое внимание не на себя, а на внешние обстоятельства.

Наша статистика говорит о том, что россияне обладают набором характерных стратегий поведения в стрессе, которые не зависят от возраста и гендера. Это типичные реакции, передающиеся в культуре и передающиеся от родителей к детям.

Особенно ярко они проявляются во взрослом возрасте, когда у человека уже есть накопленный опыт сложных ситуаций и понимание, что для него несут стрессовые ситуации.

Топ-5 типичных реакций на стресс:

Попытка контролировать ситуацию

За счет этой реакции сотрудник начинает суетиться и предпринимать большое количество действий еще до того, как придумано настоящее решение проблемы. Бурная деятельность дает ощущение успокоение и позволяет сбросить направление и адаптироваться к ситуации.

Часто такая активность будет сопровождаться отключением чувств (игнорированием своих переживаний, попыткой жестко сдерживать себя, агрессивные коммуникации с другими — все для того, чтобы навести порядок и зафиксировать ситуацию).

Эта реакция свойственна немного больше мужчинам, чем женщинам — однако в целом ярко проявляется в поведении.

Самоутверждение в другой области

В целом для культуры характерно стремление поддерживать свой уровень успешности и искать более простой путь для реализации этой задачи. Это поведение одинаково свойственно и мужчинам, и женщинам.

Поиск социальной поддержки — желание разделить с кем-то нагрузку, получить поддержку, одобрение и помощь в решении задачи

Эта реакция очень характерна для мужчин, которые именно в стрессе проявляют свою неустойчивость и потребность стабилизироваться за счет внешнего ресурса.

Женщины, наоборот, выступают больше в качестве опоры — готовы обсуждать ситуацию, делиться мнением, отдавать свое внимание и тепло.

«Заезженная пластинка» — условное название для поведения, связанного с постоянным прокручиванием в голове аспектов стрессовой ситуации Как? Почему? За что? Как я мог поступить? Что можно было сделать? А что он сделал? А что я…

Это поведение еще глубже «закапывает» нас в ситуацию, заставляет чувствовать бессилие и печаль от невозможности выйти из ситуации безболезненно.

Позитивный настрой — мотивация себя

Мы видим, что почти 60% участников прибегают к этому поведению, чтобы успокоиться и справиться со стрессом. Подбадривание себя и убеждение самого себя в способности преодолеть сложность — это фактически самотерапия.

Такое поведение эксперты относят к позитивным стратегиям: постоянная работа с собой дает ощущение внутренней опоры, силы и мотивации к победе.

Методология исследования

В качестве модели для объяснения механизма выгорания мы применили клиническую модель профессора Герберта Фрейденбергера и профессора Кристины Маслач из Стенфордского Университета.

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения, опираясь на их работы, включила профессиональное выгорание в 11 пересмотр Международной классификации болезней (МКБ-11) в качестве болезненного состояния, обусловленного профессией. Модель была апробирована на русскоязычной аудитории под руководством к.п.н. Н.Е. Водопьяновой (СПбГУ).

Для описания черт характера мы применили классическую пятифакторную диспозициональную модель личности, отражающую восприятие людей друг другом. В ее основе — лексический подход, использующий факторный анализ словесных описаний характеристик человека; язык может отразить аспекты личности, которые описывают адаптацию человека к социальной среде с учетом его личных особенностей.

Авторы методологии: Г. Олпорт, П. Коста и Р. Маккрэй и Р. Кэттел (1985-1992 г.) Метод апробирован на русскоязычной аудитории под руководством к.п.н. В. Хромова (УрФУ им. Б.Н.Ельцина) и д.м.н. Л.И. Вассермана (НИИ им. В.М. Бехтерева).

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Shutterstock / DC Studio