Как определить выгорание: четыре признака

Доктор Арт Маркман, профессор психологии и маркетинга Техасского университета в Остине, рассказал, как определить выгорание и как с ним справиться.

После тяжелой рабочей недели может возникнуть эмоциональная истощенность и снизиться продуктивность. Чтобы это исправить, иногда достаточно полноценно отдохнуть на выходных. Однако, если это не помогает и симптомы сохраняются в течение длительного периода, то, возможно, проблема ещё серьёзнее.

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Четыре признака выгорания

Отсутствие мотивации

Это один из основных сигналов. У вас нет стимула, чтобы выполнять какую-либо работу и появляться в офисе. Даже мысли о том, что это нужно делать, вас пугают. Рабочие обязанности, как и миссия самой организации, вызывают отвращение.

Снижение устойчивости

Второй признак — неспособность справляться с неудачей и возвращаться к привычной деятельности. Расстраиваться из-за плохих новостей или критики вполне естественно. Однако, если вы грустите или злитесь в течение нескольких дней из-за каких-либо событий на работе, значит, уровень вашей устойчивости снизился.

Ухудшение качества общения

Сотруднику, который столкнулся с выгоранием, тяжело взаимодействовать с коллегами. Вы не можете удержаться от того, чтобы сказать им что-то негативное или грубое. Вам трудно скрыть отрицательные эмоции, которые вы испытываете по отношению к определенным людям или явлениям.

Таким образом, вы распространяете свой негатив, что может приводить к неприятным ситуациям.

Неспособность принимать решения

Чтобы принять хорошее решение, требуются сложные когнитивные усилия: необходимо взвесить издержки и выгоды различных вариантов и тщательно продумать, что из этого важнее. Выгорание мешает сконцентрироваться, чтобы выполнить все эти расчеты.

Кроме того, интуиция, которая также помогает принимать решения, не работает, поскольку все вокруг кажется плохим и бессмысленным.

Как с этим справиться

Многие признаки выгорания схожи с симптомами депрессии. Поэтому стоит обратиться к психологу или психотерапевту и обследоваться. Даже если выяснится, что у вас нет депрессии, специалист поможет справиться с причинами, по которым возникло выгорание, и привести вас в нормальное состояние.

Дело в том, что многие люди, столкнувшиеся с выгоранием, просто хотят сменить работу. Возможно, вам это поможет, однако стоит учитывать несколько факторов.

Если у вас общая депрессия, то смена работы, вероятно, не принесет результатов. Даже если вам действительно нужно уйти в другую компанию, то может потребовать развить несколько навыков, чтобы преуспеть на другой должности. Хороший специалист поможет решить, стоит ли просто найти новую работу в той же индустрии или же лучше полностью сменить карьерный путь.

И наконец, выгорание может ухудшить взаимоотношения с близкими. Проработав эту проблему, вы снимите с них это бремя и будете чувствовать себя лучше.

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