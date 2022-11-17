6 сервисов, чтобы предупредить выгорание: подборка для компаний

Александр Канатов, операционный директор «Стахановца», собрал шесть сервисов, которые помогут компаниям держать руку на пульсе, чтобы не пропустить выгорание сотрудников и улучшить рабочие процессы.

65% работающего населения считают , что свобода выбора места и времени работы положительно влияет на их ментальное состояние и показывает, что работодатель заботится о своих сотрудниках. Однако если начальник отслеживает ваш уровень стресса или предлагает корпоративного психолога — это тоже забота.

Содержание:

Welltory — замерить уровень стресса по биометрии

Одна из причин выгорания — продолжительное нахождение в стрессовой ситуации.

Welltory оценивает состояние организма на основе вариабельности сердечного ритма. Этот показатель используют в космической медицине — по нему оценивают состояние нервной системы космонавтов после долгого пребывания в невесомости. К приложению можно подключить гаджеты и анализировать данные с умных часов и фитнес-браслетов.

Приложение предупредит пользователя, что он

изможден,

может скоро выбиться из сил и погрузиться в апатию и стресс.

Корпоративных клиентов порадует возможность интеграции с Bitrix 24.

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Happy Job — получить конструктивный фидбек от подчиненных

Ваши сотрудники — живые люди, и никакие косвенные показатели не могут заменить прямой коммуникации с ними. Самые успешные компании всегда стараются создать обстановку, в которой работники будут чувствовать принятие и безопасность, не стесняясь выражать мнение и давать обратную связь.

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Как определить выгорание: четыре признака

Happy Job — это платформа для сбора фидбека от сотрудников в простой и понятной игровой форме. Опросы не занимают много времени, и их можно проходить как с компьютеров, так и со смартфонов.

Платформа покажет руководителям, что именно в корпоративной культуре не устраивает ваших сотрудников, и даст наглядную инфографику по ключевым международным индексам:

Вовлеченность в работу; Удовлетворенность персонала; eNPS — лояльность к компании; mNPS — лояльность к руководителю; Happy Index (сводный индекс вовлеченности и лояльности).

Если регулярно замерять изменения индексов и собирать фидбек, можно оперативно отслеживать влияние решений на состояние коллектива и давать сотрудникам подтверждение, что их мнение кому-то важно.

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«Ясно» — обеспечить качественную психологическую поддержку

Психотерапия — один из самых действенных способов решения ментальных проблем, в том числе и связанных с работой. Корпоративная программа сервиса позволит сотрудникам оперативно получать квалифицированную помощь, подбирая специалиста под конкретный запрос. Доступны и групповые семинары.

Сервис позволит справляться со стрессом, недостатком мотивации, выгоранием, тревожностью и социальными трудностями.

Главный плюс — консультации проходят удаленно, а значит, воспользоваться ими можно из любой точки мира.

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AnyDesk — организовать удаленную работу

В конце 2020 года американский Forbes поделился результатами исследования: более 65% работающего населения считают, что свобода выбора места и времени работы положительно влияет на их ментальное состояние и показывает, что работодатель заботится о своих сотрудниках.

Карантин и пандемия доказали, что в целом работу можно успешно выполнять дистанционно. Это не значит, что таких сотрудников нужно полностью переводить на удаленку — однако если дадите им возможность по желанию работать из дома, то значительно уменьшите шанс выгорания.

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Продажи в период «повышенной готовности»: как не дать сотрудникам перегореть

Сервис снабдит вас инструментами, позволяющими безопасно выстроить удаленную работу, не рискуя конфиденциальными данными.

Сотрудники смогут управлять офисными компьютерами с любого устройства:

ноутбука,

планшета,

смартфона.

Помимо простого управления рабочим столом, у сервиса есть специализированные решения для удаленной поддержки сотрудников или клиентов.

Кстати, если у вас есть опасения перед покупкой и использованием зарубежных средств, то с уходом TeamViewer российские разработчики представили аналог подобных решений — «Контур.Доступ».

Пока программа поддерживает только управление с компьютера, но в остальном это хорошая альтернатива, которая обойдется дешевле.

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JetSkills — оценить компетенции и развитие сотрудника

Один из факторов, приводящих к профессиональному выгоранию — ощущение застоя. А этот сервис поможет регулярно оценивать компетенции сотрудников и направлять их на подходящие лекции и семинары.

Двигаясь по индивидуально настроенным траекториям, они будут чувствовать, что развиваются. Со временем работа будет становиться эффективнее, а значит, проще.

На платформу можно загружать собственные корпоративные учебные материалы, но на ней доступна и библиотека. На сегодняшний день сервис предоставляет доступ к 719 микрокурсам и 546 тестам по 37 разным направлениям. Платформа открытая и гибко настраиваемая; для крупных клиентов доступен методический консалтинг с HR-профессионалами и разработчиками сервиса.

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«Стахановец» — вовремя выявить выгорающих сотрудников

Выгоревший сотрудник становится раздражительным, много прокрастинирует и медленно выполняет задачи, поскольку ему сложно сконцентрироваться на задачах. И такой человек может долгое время продолжать работать, не давая возможности отдохнуть себе и влияя на общий темп работы в коллективе.

Сервис оценивает вовлеченность сотрудников и помогает предупредить выгорание. Он анализирует показатели:

рабочей активности,

дисциплины,

продуктивности.

И на основе поведенческих метрик может заметить отклонения и обратить на них внимание руководителя.

Принцип работы запатентованной методики, которая производит анализ, такой:

по математической модели система оценивает эффективность сотрудников в сравнении друг с другом, определяет, как на продуктивность в компании влияет новостная повестка, замеряет степень вовлеченности в рабочие процессы.

Сотрудники — один из самых ценных ресурсов любой современной организации. Переработки, стресс и выгорание приводят к падению их производительности, поэтому важно отслеживать психологическое состояние сотрудников и вовремя проявлять к ним заботу.

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Фото на обложке: Shutterstock / eldar nurkovic