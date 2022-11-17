Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

6 сервисов, чтобы предупредить выгорание: подборка для компаний

Колонки
Александр Канатов
Александр Канатов

Операционный директор компании «Стахановец»

Анастасия Удальцова

65% работающего населения считают, что свобода выбора места и времени работы положительно влияет на их ментальное состояние и показывает, что работодатель заботится о своих сотрудниках. Однако если начальник отслеживает ваш уровень стресса или предлагает корпоративного психолога — это тоже забота. 

Александр Канатов, операционный директор «Стахановца», собрал шесть сервисов, которые помогут компаниям держать руку на пульсе, чтобы не пропустить выгорание сотрудников и улучшить рабочие процессы.

6 сервисов, чтобы предупредить выгорание: подборка для компаний

Содержание:

  1. Welltory — замерить уровень стресса по биометрии
  2. Happy Job — получить конструктивный фидбек от подчиненных
  3. «Ясно» — обеспечить качественную психологическую поддержку
  4. AnyDesk — организовать удаленную работу
  5. JetSkills — оценить компетенции и развитие сотрудника
  6. «Стахановец» — вовремя выявить выгорающих сотрудников

 

Welltory — замерить уровень стресса по биометрии

Одна из причин выгорания — продолжительное нахождение в стрессовой ситуации.

Welltory оценивает состояние организма на основе вариабельности сердечного ритма. Этот показатель используют в космической медицине — по нему оценивают состояние нервной системы космонавтов после долгого пребывания в невесомости. К приложению можно подключить гаджеты и анализировать данные с умных часов и фитнес-браслетов.

Приложение предупредит пользователя, что он 

  • изможден, 
  • может скоро выбиться из сил и погрузиться в апатию и стресс. 

Корпоративных клиентов порадует возможность интеграции с Bitrix 24.

Ссылка

 

Happy Job — получить конструктивный фидбек от подчиненных

Ваши сотрудники — живые люди, и никакие косвенные показатели не могут заменить прямой коммуникации с ними. Самые успешные компании всегда стараются создать обстановку, в которой работники будут чувствовать принятие и безопасность, не стесняясь выражать мнение и давать обратную связь.

Читайте по теме:

Как прогнозирование помогает бороться с выгоранием и оттоком сотрудников

Как определить выгорание: четыре признака

Happy Job — это платформа для сбора фидбека от сотрудников в простой и понятной игровой форме. Опросы не занимают много времени, и их можно проходить как с компьютеров, так и со смартфонов.

Платформа покажет руководителям, что именно в корпоративной культуре не устраивает ваших сотрудников, и даст наглядную инфографику по ключевым международным индексам:

  1. Вовлеченность в работу;
  2. Удовлетворенность персонала;
  3. eNPS — лояльность к компании;
  4. mNPS — лояльность к руководителю;
  5. Happy Index (сводный индекс вовлеченности и лояльности).

Если регулярно замерять изменения индексов и собирать фидбек, можно оперативно отслеживать влияние решений на состояние коллектива и давать сотрудникам подтверждение, что их мнение кому-то важно.

Ссылка

 

«Ясно» — обеспечить качественную психологическую поддержку

Психотерапия — один из самых действенных способов решения ментальных проблем, в том числе и связанных с работой. Корпоративная программа сервиса позволит сотрудникам оперативно получать квалифицированную помощь, подбирая специалиста под конкретный запрос. Доступны и групповые семинары.

Сервис позволит справляться со стрессом, недостатком мотивации, выгоранием, тревожностью и социальными трудностями. 

Главный плюс — консультации проходят удаленно, а значит, воспользоваться ими можно из любой точки мира.

Ссылка

 

AnyDesk — организовать удаленную работу

В конце 2020 года американский Forbes поделился результатами исследования: более 65% работающего населения считают, что свобода выбора места и времени работы положительно влияет на их ментальное состояние и показывает, что работодатель заботится о своих сотрудниках.

Карантин и пандемия доказали, что в целом работу можно успешно выполнять дистанционно. Это не значит, что таких сотрудников нужно полностью переводить на удаленку — однако если дадите им возможность по желанию работать из дома, то значительно уменьшите шанс выгорания.

Читайте также:

Плизентеизм в рабочей среде: насколько опасно это явление и как с ним справляться

Продажи в период «повышенной готовности»: как не дать сотрудникам перегореть

Сервис снабдит вас инструментами, позволяющими безопасно выстроить удаленную работу, не рискуя конфиденциальными данными.

Сотрудники смогут управлять офисными компьютерами с любого устройства:

  • ноутбука, 
  • планшета, 
  • смартфона. 

Помимо простого управления рабочим столом, у сервиса есть специализированные решения для удаленной поддержки сотрудников или клиентов. 

Кстати, если у вас есть опасения перед покупкой и использованием зарубежных средств, то с уходом TeamViewer российские разработчики представили аналог подобных решений — «Контур.Доступ»

Пока программа поддерживает только управление с компьютера, но в остальном это хорошая альтернатива, которая обойдется дешевле.

Ссылка

 

JetSkills — оценить компетенции и развитие сотрудника

Один из факторов, приводящих к профессиональному выгоранию — ощущение застоя. А этот сервис поможет регулярно оценивать компетенции сотрудников и направлять их на подходящие лекции и семинары.

Двигаясь по индивидуально настроенным траекториям, они будут чувствовать, что развиваются. Со временем работа будет становиться эффективнее, а значит, проще.

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

На платформу можно загружать собственные корпоративные учебные материалы, но на ней доступна и библиотека. На сегодняшний день сервис предоставляет доступ к 719 микрокурсам и 546 тестам по 37 разным направлениям. Платформа открытая и гибко настраиваемая; для крупных клиентов доступен методический консалтинг с HR-профессионалами и разработчиками сервиса.

Ссылка

 

«Стахановец» — вовремя выявить выгорающих сотрудников

Выгоревший сотрудник становится раздражительным, много прокрастинирует и медленно выполняет задачи, поскольку ему сложно сконцентрироваться на задачах. И такой человек может долгое время продолжать работать, не давая возможности отдохнуть себе и влияя на общий темп работы в коллективе.

Сервис оценивает вовлеченность сотрудников и помогает предупредить выгорание. Он анализирует показатели: 

  • рабочей активности,
  • дисциплины, 
  • продуктивности.

И на основе поведенческих метрик может заметить отклонения и обратить на них внимание руководителя.

Принцип работы запатентованной методики, которая производит анализ, такой: 

  1. по математической модели система оценивает эффективность сотрудников в сравнении друг с другом, 
  2. определяет, как на продуктивность в компании влияет новостная повестка, 
  3. замеряет степень вовлеченности в рабочие процессы.

Сотрудники — один из самых ценных ресурсов любой современной организации. Переработки, стресс и выгорание приводят к падению их производительности, поэтому важно отслеживать психологическое состояние сотрудников и вовремя проявлять к ним заботу. 

Ссылка

 

Фото на обложке: Shutterstock / eldar nurkovic

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 NashStore, RuStore, Rumarket. Где продвигать мобильное приложение сейчас?
  2. 2 Как быстро и эффективно создать приложение для финансового сектора — личный опыт
  3. 3 Passwork: менеджер паролей для бизнеса
  4. 4 AppGallery: как опубликовать мобильное приложение в магазине Huawei
  5. 5 Свежий взгляд: 15 эко-приложений для вашего телефона

ВОЗМОЖНОСТИ

20 ноября 2022

Олимпиада по программированию для школьников «Технокубок»

21 ноября 2022

Всероссийский конкурс «Start-up СПбГУ — 2023»

25 ноября 2022

Funded, not Fired

Все ВОЗМОЖНОСТИ