Плизентеизм в рабочей среде: насколько опасно это явление и как с ним справляться

Многие знакомы с таким явлением, как презентеизм, при котором сотрудники приходят в офис независимо от обстоятельств и даже во время болезни, но при этом совсем не продуктивны. Эта проблема была распространена еще до коронавирусного кризиса. Сейчас в бизнес-лексике появился новый термин, обозначающий, пожалуй, еще более тревожную тенденцию, — плизентеизм (pleasanteeism).

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Что такое плизентеизм

Сейчас сотрудники вынуждены возвращаться в офисы: некоторые компании объявляют, что это единственный возможный способ работы, а другие — вводят гибридное расписание.

Конечно, многие рады возможности вновь лично взаимодействовать с коллегами. Однако для некоторых радостный настрой сопровождается опасениями, связанными с финансовыми и психологическими проблемами. В результате люди страдают в одиночестве.

Термин «плизентеизм» появился в августе 2021 года, его создатель — CEO и основатель страховой компании Lime Global Шон Уильямс. По словам Уильямса, плизентеизм — ощущение необходимости всегда показывать себя с лучшей стороны, даже если человек испытывает стресс или нуждается в помощи.

В отличие от презентеизма, плизентеизм подчеркивает, что сотрудники также вынуждены скрывать свои проблемы, чтобы казаться продуктивными.

Насколько распространена эта проблема

По мнению Майка Джонса, основателя консалтинговой компании по вопросам благополучия сотрудников Better Happy, плизентеизм появился по двум причинам.

Люди боятся, что их осудят или даже накажут за то, что они поделятся психическими проблемами.

Сотрудникам не хватает уверенности для того, чтобы рассказать об этих проблемах.

Данные показывают, что ситуация лишь усугубляется. К примеру, согласно исследованию Lime Global, опубликованному в феврале, 75% работников из Великобритании кажется, что, взаимодействуя с коллегами на работе, они должны «делать вид, что все в порядке». В мае 2021 года этот показатель равнялся 51%.

«Учитывая рост обеспокоенности по поводу психического здоровья и благополучия, как никогда важно привлекать внимание к проблеме плизентеизма и побуждать людей открываться и рассказывать о своих проблемах», — считает Уильямс.

Как ее могут решить работодатели

Согласно данным, организациям следует приложить больше усилий для поддержки персонала.

В конце 2021 года платформа Firstup опросила 23 тысячи человек из Великобритании, США и Германии, а также стран Северной и Западной Европы. Исследование показало следующие результаты.

Около 19% сотрудников отметили, что интерес к поддержанию психического здоровья появился у их работодателей лишь после начала пандемии.

Почти четверть опрошенных (22%) считают, что компания намеревается заниматься этим вопросом, но пока не видят результатов.

38% хотели бы, чтобы организация обеспечила больше возможностей для взаимодействия руководства и сотрудников.

Как считает Уильямс, первый и самый важный шаг — дестигматизация психических проблем. По его мнению, нужно «начать диалог, при котором люди смогут свободно и уверенно признавать, что чувствуют себя не лучшим образом, не опасаясь последствий».

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Еще один важный шаг — просвещение сотрудников по вопросам позитивного эмоционального благополучия. «Люди с большей вероятностью будут рассказывать о своих проблемах, если им объяснить, что негативные мысли, эмоции и чувства естественны и вполне нормальны для человека, а правильная реакция на них позволяет процветать», — утверждает Джонс.

Какую пользу приносит борьба с плизентеизмом

Как и с большинством аспектов жизни, ключ к решению это проблемы — налаженная коммуникация.

Когда члены команды страдают в одиночестве и не способны работать на оптимальном уровне, бизнес страдает в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Поэтому руководство должно быть заинтересовано в том, чтобы поощрять открытый диалог и создавать возможности для проведения конфиденциальных бесед.

Ценность инвестиций в общение на своем опыте знает Джоанна Свош, CEO Moneypenny, предлагающей такие услуги, как телефонные и онлайн-консультации.

По словам Свош, компания предоставляет круглосуточную горячую линию для всех сотрудников. Разговоры полностью конфиденциальны и не влияют на положение в коллективе тех, кто ими пользуется.

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«Если мы хорошо общаемся с нашими людьми и относимся к ним как к ценным членам команды, они будут предоставлять лучшие услуги нашим клиентам», — считает Свош.

Таким образом, для работодателей важно прислушиваться к людям и побуждать их делиться любыми беспокойствами, прежде чем они усугубятся. Однако Свош добавляет, что для этого культура компании должна быть построена «на доверии и открытости».

Джонс отмечает, что с плизентеизмом могут сталкиваться и руководители. Часто они ощущают, что должны быть сильными и вдохновлять окружающих. Их также следует призывать честно рассказывать о своих чувствах: если они будут рассматривать свою уязвимость как суперспособность, а не слабость, подавая пример другим, это положительно повлияет на весь персонал.

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Фото на обложке: Cristina Conti / Shutterstock