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Истории

Презентеизм в эпоху пандемии: почему мы боимся брать больничный

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор

Яна Носенко

Презентеизм — это довольно новое явление, которое означает, что сотрудник присутствует на рабочем месте даже тогда, когда это не требуется. Оно стало особенно распространено во время пандемии, когда конкуренция возросла, и многие боятся увольнения. При этом в дистанционном режиме создавать видимость работы стало еще проще — достаточно оставаться в сети. Разбираемся, почему нездоровая тенденция вредна не только для сотрудников, но и для работодателя.

Презентеизм в эпоху пандемии: почему мы боимся брать больничный

Младший персонал особенно уязвим в текущих условиях: сотрудники вынуждены постоянно демонстрировать свою приверженность работе. «Такое ощущение, что все мы соревнуемся в продуктивности и преданности каждому проекту, — сказал арт-директор креативного рекламного агентства, пожелавший остаться неназванным. — Я определенно не осмелился бы сейчас взять больничный, даже будучи на грани жизни и смерти».

«Новая нормальность» не позволяет расслабиться: если что-то случится, у меня не будет возможности найти подходящую вакансию.

В то же время руководители используют корпоративный мессенджер, чтобы преувеличить симптомы и взять больничный или пропустить встречу. Это неизбежно сказывается на моральном духе команды. «Похоже, люди хвастаются тем, как они страдают, — сказал представитель по связям с общественностью, пожелавший остаться неназванным. — Они ярко описывают симптомы, чтобы объяснить, почему не могут написать отчет или участвовать в видеозвонке». 

В трудовой культуре произошли нездоровые изменения: вместо того, чтобы позвонить руководителю и объяснить, что из-за болезни тяжело работать, сотрудники сочетают цифровой презентеизм и оправдания в мессенджерах. 

Фото: eggeegg / Shutterstock

Эми Кин, основательница креативного агентства Six Things Impossible, считает, что конкуренция связана с растущим давлением на сотрудников.

«Люди постоянно чувствуют себя виноватыми за то, что не появляются онлайн ровно в 9 утра, что не посещают все онлайн-конференции, что не отправляют достаточно электронных писем и так далее, — говорит Кин. — Чувство вины способствует постоянному давлению и стрессу. Вместо того, чтобы наслаждаться комфортом и выполнять свои обязанности, люди тратят ресурсы на негативные переживания».

Конечно, решить что вы слишком больны для длительной поездки на работу в переполненном транспорте довольно просто. Но когда мы дома, нам кажется, что достаточно взять ноутбук в кровать, и болезнь не сможет помешать нам. 

Однако нежелание брать больничный противоречит корпоративным ценностям, о которых компании гордо пишут на сайтах. Некоторые работодатели настоятельно рекомендуют сотрудникам отдыхать при недомогании. В ряде компаний рекомендуют брать больничный даже тем, кто находится в отпуске за собственный счет, чтобы требовать его полную оплату, а не процент от зарплаты.

«Отчет по корпоративной культуре отлично смотрится на слайдах в презентациях, но если вы регулярно не интересуетесь, как себя чувствуют ваши сотрудники, это указывает на ее отсутствие, — говорит Кин. — Некоторые крупные компании рассылают опросы, чтобы определить текущий уровень удовлетворенности сотрудников. И это правильный подход».

«Новые условия требуют большей вовлеченности руководителей в жизни сотрудников», — отмечает Кин. 

Источник.

Фото на обложке: Shyntar Tanya / Shutterstock

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