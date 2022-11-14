«Лояльным сотрудникам может не хватать одного — вовлеченности»: как руководителю работать с этими показателями

По данным Gallup, в компаниях с высокой вовлеченностью текучесть кадров на 43% ниже, а производительность и прибыль выше на 18% и 23% соответственно.
Вовлеченность легко перепутать с лояльностью. Мария Орловская, бизнес-ментор, основатель и управляющий партнер TeamSonance, разбирается, что важнее и как повлиять на эти показатели, чтобы улучшить работу команды.
Великая социальная ценность
Лояльность бывает кому-то или чему-то, например, к организации или человеку. Ее зарабатывают, проявляя взаимность к сотрудникам — давая понять, что вы заботитесь о них, работаете и остаетесь с ними в трудной ситуации. Лояльность можно получить в ответ на материальные блага — зарплату, премию, оплату бензина и такси, плюшки и кофе на кухнях.
В ответ на заботу лояльные сотрудники начинают идентифицировать себя с организацией — как следствие, они:
- реже увольняются,
- готовы прощать организации или начальнику причуды типа поздних совещаний и необоснованных авралов,
- входить в положение, ожидая годами изменения ситуации на рынке и обещанного повышения зарплаты.
Лояльность — это великая социальная ценность организации, но она, к сожалению, не приводит к эффективности, результативности и прогрессу бизнеса.
Лояльным сотрудникам может не хватать одного — вовлеченности.
Готовность вкладываться в достижение целей команды
В то время как лояльность относится к удовлетворенности сотрудника и его идентификации с организацией, вовлеченность идет еще дальше и предполагает, что сотрудник предпринимает самостоятельные усилия для достижения целей организации.
Если лояльность — степень эмоциональной привязанности сотрудников, то вовлеченность — это степень увлеченности сотрудников тем, что они делают, своей работой и готовность вкладываться в достижение целей организации.
Повысить лояльность просто, особенно если есть бюджет и эмпатия. Добиться вовлеченности сложнее — ее драйверы:
- лидерство,
- доверие,
- развитие,
- система управления,
- открытость.
Компании и ее руководителям для вовлечения сотрудников необходимо:
- иметь ясную вовлекающую цель (миссию) и ее декомпозицию на цели структурных подразделений и команд
Недавно на стратегической сессии ИТ-подразделения одной компании мы обсуждали задачи, которые стоят перед командами. Возникло предложение сформулировать миссию.
Руководитель поддержал, и вскоре возникла формулировка «мы хотим стать лучшей ИТ-командой в России». Когда такая формулировка была принята, энергия и воодушевление в аудитории сильно поднялись, люди стали активнее предлагать новые проекты, обсуждение пошло живее, появились новые идеи, которых не было раньше.
- знать потребности своих сотрудников
Для этого нужен осознанный коллектив. Каждый сотрудник, которого вы хотите вовлечь, должен понимать, какой вклад он вносит в достижение большой цели и как этот вклад коррелирует с его личными потребностями.
- иметь прогрессивную систему управления: практику создания межфункциональных рабочих групп, обмена опытом, горизонтальных коммуникаций
Ненужные задачи замедляют процессы и могут стоить бизнесу дохода.Но главное — это демотивирует сотрудников. Утомительные дополнительные действия побуждают их включать круиз-контроль, что по сути означает, что они не занимаются своей работой.
- демонстрировать заинтересованность в результатах сотрудников и справедливо их вознаграждать
- проводить прозрачную коммуникацию о том, что происходит в организации и как текущие краткосрочные цели способствуют достижению долгосрочных.
Если планы изменились или во внешней среде произошли события, способные оказать влияния на компанию, не ждите, когда пойдут слухи и возможные последствия произошедшего станут предметом споров на кухне.
Читайте по теме: Small talk в кризис: как говорить с аудиторией, чтобы компанию уважали даже после форс-мажоров
Людям свойственно домысливать негативные сценарии развития ситуации.
Объясните, что меняется, и как это повлияет на бизнес и коллектив. Определенность создаст у сотрудников ощущение безопасности и контроля за происходящим.
Кому нужна лояльность, а кому — вовлеченность?
Лояльность легче поддерживать, поскольку она индифферентна цели. Если цель организации сильно изменилась, а плюшки на кухне остались, у коллектива есть шансы сохранить лояльность, а вот над вовлеченностью придется поработать.
Не все люди готовы быть лояльны и не всех можно вовлечь. Более того, в зависимости от стоящих задач и разных категорий сотрудников организации требуются разные инструменты.
Читайте также:
«Мы — семья»: 6 причин, почему этот принцип может навредить работе
Синергия, господдержка и лояльность: как удержать креативные кадры в регионах
Тоталитарные режимы и «красные» компании (по спиральной динамике Стива Грейвза), например, не имеющие возможности позволить себе прозрачность и склонные к манипуляции при постановке целей, в большей степени полагаются на лояльность персонала. В то время как в бирюзовых компаниях просто нет сотрудников, которые могут работать, не вовлекаясь.
Лояльность может быть следствием вовлеченности, и иногда наоборот. Если вы планируете программу по повышению вовлеченности, необходимо определиться, какие категории сотрудников необходимо вовлечь в первую очередь, а на каких участках лояльности будет достаточно.
Как повысить вовлеченность: программа действий
- Разберитесь, что вовлеченность значит для бизнеса/команды
Если персонал будет вовлечен, как это будет проявляться? Например, сотрудники начнут предлагать новые инициативы, лучше понимать свои задачи и расставлять приоритеты, делать больше, чем предписано, выражать заинтересованность в обучении.
И как эти проявления повлияют на результаты? Компания будет больше продавать, получать меньше жалоб от клиентов, в коде будет меньше ошибок.
- Решите, с каких подразделений начать работу
Вовлеченность нужнее, чем лояльность. Однако если есть подозрение, что она невысока на уровне всей организации, решите, на каких участках она нужнее на первом этапе, а где будет достаточно лояльности. На следующих этапах вовлеченные сотрудники станут лидерами изменений.
- Оцените уровень вовлеченности на выбранном участке с помощью опроса.
- Запустите программу вовлеченности
На основе опроса станет понятно, в каких областях необходимо провести изменения в первую очередь, на что обратить внимание и какие именно шаги создадут культуру, необходимую для эффективной работы.
Фото на обложке: Shutterstock / antoniodiaz
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 От фото до электронной почты: 4 способа навести порядок в цифровых данных
- 2 Топ-5 ошибок при построении HR-бренда
- 3 6 стратегий, как отстоять личные границы на работе
- 4 Изменить подход к обучению сотрудников и сэкономить до 30% на онбординге: опыт компании
- 5 Создать полезный курс для корпоративного обучения: 6 шагов, чтобы избежать нелепых ошибок
ВОЗМОЖНОСТИ
14 ноября 2022
15 ноября 2022
15 ноября 2022