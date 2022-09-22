Как запустить стартап с удаленной командой

Лидия Котмайер, вице-президент по операциям в Storyblok, рассказала, как построить стартап, который работает полностью удаленно.

Компания Storyblok в этом плане отличается — она была основана в 2017 году и все это время функционирует удаленно. На данный момент команда состоит из 175 человек в 38 странах, которые проживают в десятках часовых поясов. Это потребовало потратить много времени на разработку процессов и политик, подходящих для удаленной работы, и использовать технологии для создания счастливой и продуктивной команды.

Во время пандемии многие организации были вынуждены временно переключиться на дистанционный режим. Однако привычные практики для него не подходят, и в условиях удаленной работы лишь мешают процветанию бизнеса.

Культура удаленной работы

Не пытайтесь адаптировать или транслировать существующую культуру — создайте новую.

Полностью удаленная или гибридная работа требует равных условий для всех. Это означает, что нельзя формировать корпоративную культуру исключительно за счет очных встреч или настольного тенниса в обеденном перерыве. Нельзя отдавать предпочтение людям в офисе, пренебрегая всеми остальными. Вместо этого стоит уделить внимание тому, чтобы расширять возможности и помогать автономной работе

Так, в Storyblok разнообразие команды помогает формированию культуры. Команды вместе составляют кулинарные книги и путеводители по местным ресторанам, делятся культурными традициями и праздниками, чтобы отмечать их вместе.

Чтобы коллеги чаще взаимодействовали, организуют случайные «кофейные чаты», в которых можно 30 минут пообщаться с сотрудниками из другим команд.

Многие из мероприятий, например донорство крови и посадка деревьев, организуют сами сотрудники. Люди должны чувствовать, что им доверяют, и иметь свой собственный голос — чтобы выполнять свою работу и участвовать в общественной жизни так, как они считают нужным.

Управление

Одна из самых больших проблем управления удаленным стартапом заключается в том, чтобы найти баланс между мониторингом и микроменеджментом. Использовать программы для мониторинга персонала абсолютно недопустимо, считает Лидия. Это самый быстрый способ утратить доверие.

Вместо этого она рекомендует регулярно проводить встречи и презентации, а также четко формулировать цели для каждого члена команды. В Storyblok люди еженедельно проводят встречи с линейными менеджерами, еженедельное собрание команды и ежемесячное общее собрание.

Хороший руководитель будет знать, кто занят работой, независимо от того, где он находится. Четко и прозрачно озвучивайте правила, чтобы их знала вся команда.

Используйте для оценки производительности больше данных, чтобы исключить человеческую предвзятость. Например, некоторые менеджеры могут подсознательно отдавать предпочтение членам собственной команды, с которыми они общаются лично, и соответственно вознаграждать их.

Постарайтесь больше полагаться на неопровержимые факты, чтобы избежать этой ситуации, а также способствовать разнообразию и инклюзивности.

Создание удаленной команды

Далеко не каждый может работать удаленно — точно так же не всем подходит офисная обстановка. Поэтому, собирая команду для гибридного стартапа, стоит обратить внимание на определенные личностные качества.

Лидия Котмайер рекомендует выбирать целеустремленных людей широких взглядов, которые имеют четкое представление о реалиях удаленной работы. В конце концов, включить компьютер в одиночку темным утром 4 января и погрузиться в работу может быть непросто, и это нужно признать.

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Аналогичным образом продумайте, как организовать выплаты, продвижение по службе или ежегодные оценки. Возможно, некоторые критерии будут более удобны определенной части сотрудников? Насколько для вас уместен универсальный подход? Важно проанализировать все эти процессы, чтобы обеспечить справедливость и создать культуру доверия.

Часто склонность к командной работе оценивается по странным показателям, например, как часто человек выступает на собраниях или как много он участвует в общественной деятельности. Это не только дает очевидное преимущество офисным работникам, но и формирует предвзятое отношение к экстравертам.

В Storyblok ежегодно проводят аттестацию и уделяют этому большое внимание. На оценку влияют мнения всей команды. Для этого применяют набор четко определенных вопросов и, что особенно важно, мнения оцениваемого человека. Этот опыт оценивается индивидуально, но структура оценок едина для всей команды.

Технологический стек

Технологии играют огромную роль в обеспечении эффективной и продуктивной работы гибридного или удаленного стартапа. Так, с первого дня команда Storyblok инвестировала в Notion, Slack и современное ИТ-оборудование вроде камер, микрофонов, наушников, сервисы G-Suite, Salesforce и просто такие средства экономии времени, как DocuSign.

Чтобы гарантировать, что они использовались верно, были разработаны политики и необходимое обучение. Достаточно просто потратить деньги на новую программу, но чтобы заставить людей принять ее, требуются дисциплина и усердие. Руководство должно подавать пример и действовать последовательно, а в процессе адаптации стоит предусмотреть должный объем обучения.

Для поддержки адаптации в Storyblok используют Zavvy.

За неделю до начала работы сотрудники получают все свое оборудование, вводную информацию о команде и руководство по инструментам. Затем в течение одного месяца они проходят онбординг, во время которого должны со всеми познакомиться, изучить процессы и свои задачи. Им также назначают куратора и менеджера по адаптации, которые поддерживают новичков и оперативно отвечают на их вопросы.

Риски полностью удаленных команд

Когда люди могут свободнее выбирать, как и когда они работают, они рискуют эмоциональным выгоранием и отсутствием границ. Рабочее время очень легко перетекает в свободное, а удаленные работники боятся делать перерывы или отодвигать сроки. И здесь очень важен пример руководителя.

Дайте понять, что вы не ожидаете немедленных ответов или работы в выходные, и поощряйте сотрудников брать отпуск.

Разработайте системный подход к проверке психического благополучия команды.

Используйте инструменты для улучшения психического здоровья и предоставляйте бонусы, которые способствуют здоровью и благополучию.

Не позволяйте работнику оставаться наедине с его проблемами.

Бдительность — это ключ к успеху. Лидия Котмайер рассказывает, что в Storyblok проводят регулярные экспресс-проверки. Это один-два вопроса, которые позволяют узнать, как себя чувствуют сотрудники, не допускать сверхурочной работы и поощрять все оплачиваемые отгулы.

Не существует универсального подхода к удаленному работнику, и, как следствие, не существует универсального подхода к удаленной или гибридной работе. Все перечисленное позволяет создать среду, в которой компания может доверять команде.

Доверие строится на справедливости, честности и уверенности. Это означает, что все сотрудники чувствуют одинаковое отношение — им доступны одни и те же инструменты, преимущества, гибкие условия, вовлеченность и возможности.

Невозможно быстро построить культуру удаленного стартапа. Вот почему важно прислушиваться к своей команде и ее желаниям. Следите, что хорошо сработает, и будьте готовы изменить свой подход.

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