Как вернуть энергию в команду: советы руководителям

Сотрудники не жалуются, выполняют всю работу, но постоянно выглядят уставшими? Вы не одиноки. Команды по всему миру замечают рост усталости, нехватку сил и кризис психического здоровья. Делимся советами, которые помогут создать здоровую атмосферу в коллективе и превратить рабочее место в центр силы.

По данным Gallup, 7 из 10 человек во всем мире сообщают, что они сталкиваются с трудностями или страдают.

Ежегодный индекс трудовых тенденций Microsoft, опрос тысяч работников по всему миру, показывает, что у людей во всем мире появилась новая ценность: 53% респондентов, особенно родители (55%) и женщины (56%), заявили, что они с большей вероятностью будут уделять приоритетное внимание своему здоровью и благополучию, а не работе, как это было раньше.

И это уже происходит: в прошлом году главными причинами увольнений были личное благополучие или психическое здоровье. Для некоторых «Великая отставка» стала временным решением, которое позволило вернуть чувство контроля над жизнью или попытаться решить проблемы с благополучием. За ней так же быстро последовало «Великое сожаление».

Люди все еще хотят работать — просто не в ущерб своему здоровью и счастью.

Работа не обязательно должна лишать энергии. Иногда причина даже не в количестве задач: выматывает отсутствие смысла, когнитивная нагрузка, необходимая для подготовки к общению с токсичными начальниками и коллегами, а также вынужденные компромиссы между собственным или семейным благополучием и требованиями работодателя.

Что делать, если сотрудники не демонстрирует ту энергию, которой, по вашему мнению, они обладают от природы (или которая у них когда-то была)? Рассмотрим рекомендации, которые помогут ее восполнить.

Инициируйте обсуждения карьерных целей

Последние два года пробудили в нас желание иметь работу с более глубоким смыслом. Нам хочется знать, что мы развиваемся и расширяем свои возможности. И мы не против обсудить свою карьеру, но сделать это не всегда комфортно.

Руководитель может проявить свое неравнодушие к вопросу, инициировав такие разговоры и сделав их нормой. Таким образом, люди чувствуют, что их желание оправдано и не испытывают неловкости. Не забывайте обсудить области, которые необходимо улучшить, чтобы человек был готов к возможностям в будущем.

Также стоит следить за тем, чтобы талантливым людям не стало скучно. Они почувствуют поддержку, получив более сложную задачу, и это позволит сберечь ценные кадры.

Создавайте ритуалы, способствующие взаимной заботе и чувству причастности

Удаленка усугубила чувство изоляции, которое особенно истощает энергию. Одиночество усиливает стресс, связанный с трудностями.

Справиться с проблемой помогут командные ритуалы. Сплоченный коллектив формирует среду, в которой хочется находиться, будь то удаленно или лично.

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Рабочие ритуалы: как объединить коллектив и повысить производительность

Когда люди чувствуют глубокую связь с коллегами, это заряжает энергией и делает работу более увлекательной. Как пишет Кэтлин Хоган, CPO и вице-президент по кадрам Microsoft, в корпорации создают среду, где можно безопасно делиться проблемами.

Сотрудники свободно говорят о семейных трудностях и потребностях. Это позволяет им не бояться попросить о помощи, когда это необходимо, и планировать, как прикрывать друг друга, когда кому-то нужно уйти с работы.

Рон Каруччи, сооснователь и управляющий партнер Navalent, рассказывает, что один из его клиентов обычно открывает встречи команды различными ритуалами. Например, он просит людей поделиться чем-то, за что они благодарны в этот день, или выбрать слово, которое опишет их чувства. Идея в том, что со временем команда становится убежищем, куда сотрудники стремятся, чтобы зарядиться энергией и восстановиться.

Помогайте формировать связи за пределами отдела

Удаленная работа сузила круг общения людей до их непосредственных коллег, ослабив связи между отделами на целых 25%. Это может усиливать изоляцию и монотонность — оба эти чувства заставляют нас терять энергию.

Руководитель может создавать стимулы для общения сотрудниками из разных функций. Этот опыт заряжает, потому что позволяет узнать что-то новое и о коллегах, и о самих себе.

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Один из клиентов Рона запустил программу, названную «примерь их должность», которая состоит из еженедельных сеансов наставничества между людьми, занимающимися смежными функциями. Целью было укрепить связи между сотрудниками из разных подразделений организации.

Однако результат был неожиданным — в процессе люди очень многому научились и начали иначе выполнять собственную работу, а кроме этого получили доступ к дополнительным карьерным путям, которые они не рассматривали.

На собственном примере показывайте, что испытывать трудности – нормально

Моделирование — это одна из трех управленческих практик Microsoft, наряду с коучингом и заботой. Пожалуй, лучший пример, который может показать руководитель, — показать, что он сам отдает приоритет своему благополучию.

Открыто обсуждайте, как справляетесь с рабочим стрессом или другими трудностями вроде тревожности или выгорания. Признавая свою человечность и проявляя уязвимость в отношении собственного благополучия, вы позволите окружающим безопасно признаваться, когда они испытывают трудности, вместо того, чтобы вынужденно изображать, что все в порядке. Ваш пример внимательного отношения к себе покажет команде, как это можно, и поощрит последовать вашему примеру.

Не концентрируйтесь на продуктивности, а помогите расставлять приоритеты

Для своего последнего Work Trend Index корпорация Microsoft провела опрос среди 20 тысяч человек в 11 странах и проанализировала триллионы сигналов производительности Microsoft 365. Одним из наиболее важных выводов стало несоответствие между тем, сотрудники работают больше, чем когда-либо, и сомнениями руководителей в продуктивности их подчиненных.

Поскольку руководителям не хватает визуальных подсказок, которыми они когда-то пользовались, 85% руководителей говорят, что переход к гибридной работе затруднил уверенность в продуктивности сотрудников, что привело к «паранойе производительности».

Но данные это не подтверждают: 87% сотрудников сообщают, что они очень продуктивны, о чем свидетельствует колоссальное увеличение количества встреч (153%), многозадачности и увеличение рабочего времени в целом.

Люди чувствуют, что вынуждены доказывать свою продуктивность, и результатом часто становится «театр продуктивности»: сотрудники тратят бесценное время, чтобы выглядеть продуктивными.

Не беспокойтесь о том, достаточно ли люди заняты — помогите им сосредоточиться на наиболее важных вещах.

81% сотрудников признаются, что им пригодилась бы помощь в определении приоритетов рабочей нагрузки. При этом лишь 31% говорит, что когда-либо получали полезные рекомендации от руководителей. Примите реальность того, что люди работают усерднее, чем когда-либо.

Нужно не просто перераспределить дела в списке, но и исключить действия, не приносящие добавленной стоимости, и связать работу каждого человека с наиболее важными приоритетами организации. Если люди будут заняты осмысленными делами, а не банальной рутиной, это позволит создать позитивную энергию.

Обращайте внимание на изменения

В конечном счете, каждая организация должна определить, какими она видит энергичных и процветающих сотрудников, и определить сигналы, указывающие на движение в желанном направлении.

Важные подсказки можно найти в рутинных взаимодействиях команды. Например, какие вопросы люди задают на собраниях команды? Любопытно ли им? Или они проявляют цинизм и жалуются? Как люди говорят о своих проблемах? Что они чувствуют — силу и возможности или обиду и бессмысленность усилий?

Сбор данных о вовлеченности сотрудников, регулярная оценка настроения и другие системы вроде той, что используется в Microsoft, отлично подходит для масштабного измерения опыта сотрудников. Но компании, которые не имеют доступа к таким данным, могут обращать внимание на некоторые очевидные признаки.

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Например, клиентка Рона, занимающаяся коучингом руководителей, заметила, что одна из ее лучших сотрудниц начала срывать сроки и опаздывать на встречи. Это не было серьезной проблемой, но было заметно.

Когда Рон спросил ее, обсуждали ли они это, она ответила: «Я не хотела, чтобы она думала, что я придираюсь, поэтому у нее есть мой кредит доверия. Это одна из моих лучших сотрудниц, и я знаю, что она расстроена, поэтому мне не хотелось ее оскорблять».

Многие руководители не торопятся действовать, когда замечают изменения в поведении. Но следовать этому инстинкту будет неправильно. Беспокоиться о ком-то и из-за кого — разные вещи.

Заметив первые тревожные сигналы, немедленно вмешайтесь в ситуацию. Если кто-то сталкивается с личным стрессом, он может выбрать, поделиться ли этим с вами и что именно рассказать. Если человек перегружен задачами, предложите помощь, выражая доверие, а не сомнения.

Поощряйте коллег брать отгулы по мере необходимости, прежде чем им придется просить об этом. Убедите людей, особенно высокоэффективных, в том, что для них безопасно уйти с работы без потери статуса или возможностей.

Данные показывают, что нестабильность на работе и тревоги способны исчерпать силы сотрудников. Примите свою роль в поддержании энергии команды, и уделите приоритетное внимание тому, чтобы создать привлекательную и комфортную среду.

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