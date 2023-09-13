Лекарства вошли в топ-5 популярных трат современной молодежи

Участники программы лояльности «СберСпасибо» в возрасте от 18 до 24 лет (зумеры) списали с начала года 5,5 млрд бонусов, подсчитали в «СберСпасибо». Исследование «Сбера» показало, что совокупный среднемесячный оборот зумеров на электронику оказался меньше расходов на здоровье.

Аналитики составили топ-5 самых популярных трат современной молодежи, куда вошли продукты питания, кафе и рестораны, здоровье, одежда и обувь, электроника и бытовая техника.

Выяснилось, что активнее всего зумеры списывали бонусы на покупку продуктов питания: 2,6 млрд бонусов.

На втором месте оказались кафе и рестораны с 1,4 млрд бонусов.

Третьей по популярности стала категория «Аптеки и оптики» — расходы на здоровье составили 215 млн бонусов, обогнав такие покупки, как одежда и обувь.

На новый гардероб молодежь списала 209 млн бонусов.

На бытовую технику и электронику — 76 млн бонусов.

«Вопреки ожиданиям, совокупный среднемесячный оборот зумеров на электронику оказался меньше расходов на здоровье. Статистика подтверждает расхожее мнение о том, что современная молодежь уделяет много внимания здоровью и не может прожить без гаджетов», — сообщила гендиректор программы лояльности «СберСпасибо» Екатерина Звонова.

По ее данным, средний чек на электронику увеличился в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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