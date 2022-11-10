Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать

Медцентры теряют 27% звонков и текстовых обращений — это потенциальные 40 млн рублей ежемесячно. И хотя более 70% все еще предпочитают звонить в регистратуру, чаты на сайте, мессенджеры и соцсети постепенно развиваются и обретают все большую популярность.
Ольга Глухова, директор департамента проектного управления контакт-центра Smarter, рассказала, как улучшить эти показатели и что внедрить, чтобы привлечь и удержать клиентов.
В исследовании были использованы данные более 2 миллионов обращений за 2022 год в 2177 медцентрах. Кроме того, сотрудники маркетингового сервиса Callibri отобрали 30 многопрофильных клиник Москвы и Санкт-Петербурга, в каждую из которых попытались записаться на прием через чат и мессенджеры.
Результаты показали, что большинство клиентов все еще предпочитают телефон — 71% обращений, оставшиеся 29% — чаты и мессенджеры. Но есть тенденция, что со временем количество звонков уменьшается, а количество обращений в текстовых каналах, наоборот, растет. При этом 27% звонков и чатов остаются без ответа.
Как клиники работают в чатах, соцсетях и мессенджерах
Чаты на сайте — самый популярный текстовый канал. Согласно исследованию, половина клиентов предпочитает использовать именно его для связи с клиникой.
По результатам из 30 медицинских центров:
- 16,5% проигнорировали сообщение в онлайн-чате;
- 58% ответили меньше, чем через минуту;
- остальным 25,5% потребовалось от одной до семи минут, чтобы принять обращение в обработку.
Шкала оценки времени ответа:
- идеальное время ожидания ответа в онлайн-консультанте — до 1 минуты,
- приемлемо — 2-3 минуты,
- критично, скорее всего, клиент закроет сайт — больше 5.
С мессенджерами и соцсетями дела обстоят сложнее. Этими каналами связи пользуются почти 12% клиентов, треть из которых предпочитает WhatsApp.
Итого:
- в 7 клиник из 30 можно написать через социальные сети,
- у 6 есть виджет Telegram,
- в 10 можно написать через WhatsApp.
Однако в отдельных случаях ответа пришлось ждать до девяти часов, а где-то не ответили вовсе. Кроме того, не всегда можно записаться на прием без звонка и в нерабочие часы.
По нашим данным, клиенты готовы ждать ответа в мессенджерах и соцсетях до получаса.
Как решить проблему потерянных обращений в текстовых каналах
Подключите чат-платформу, где в одном окне сотрудники компании могут обрабатывать обращения в нескольких каналах одновременно:
- мессенджерах,
- социальных сетях,
- онлайн-консультантах.
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Примеры таких платформ:
- Chat2Desk,
- «Юздеск»,
- LiveTex,
- Teletype.
Разработайте и внедрите чат-бота, который будет:
- мгновенно отвечать пациенту на типовые вопросы,
- запишет на прием,
- в случае необходимости переведет разговор на администратора,
- примет обращение в нерабочее время и даже ночью.
Но помните, что применение бота должно быть оправдано — подключайте его для удобства, а не чтобы занять клиента, пока не подключится человек.
Используйте интерактивное меню в диалоге. Благодаря этому инструменту пациент сможет выбрать тему обращения — это позволит вам маршрутизировать обращение на компетентного сотрудника.
Настройте автоматические ответы:
- приветственные / прощальные реплики,
- оповещения о высокой загрузке с просьбой подождать несколько минут,
- адрес клиники,
- перечень услуг.
Администратор одним кликом отправит их пациенту, и это позволит сократить время на обработку одного обращения.
Постоянно отслеживайте количество входящих обращений и тенденции, связанные с ростом этой цифры в определенные промежутки времени. Если видите, что в утренние часы понедельников пациенты обращаются чаще, чем в другие дни, на этот период выводите в линию дополнительных сотрудников.
Горячая линия
Телефонный звонок — самый популярный способ связи с медцентрами среди клиентов. Но даже несмотря на то, что большинство клиник научились более-менее эффективно работать с этим каналом, по статистике теряется каждый десятый звонок.
В среднем клиент готов ждать ответа на линии до трех минут.
5 способов решить проблему потерянных обращений на телефонной линии
Следите за KPI
Метрик для оценки качества обработки входящих обращений много, но в контексте упущенных звонков рекомендуем обратить внимание на следующие:
- SL (Service Level) — процент вызовов, принятых в определенный промежуток времени.
Например, мировой стандарт — 80/20, что значит 80% вызовов должны быть приняты в первые 20 секунд вызова. Если речь о частных небольших клиниках, именно на этот показатель и стоит ориентироваться.
В государственных больницах время ожидания может составлять 2-2,5 минуты.
- LCR (Lost Call Rate) — процент потерянных звонков от общего числа входящих вызовов;
- AHT (Average Handling Time) — среднее время, потраченное на обработку вызова: от начала разговора с клиентом до завершения поствызывной обработки;
- ATT (Average Talk Time) — среднее время разговора администратора с клиентом;
- ACW (After Call Work) — время поствызывной обработки.
Показывает, сколько времени администратор тратит на действия, необходимые для завершения звонка, например, занесение данных пациента в CRM.
Чтобы отслеживать эти показатели, можно подключить специализированное ПО. Регулярный мониторинг KPI позволит оценивать положение дел на горячей линии и оперативно корректировать процессы.
Настройте IVR (голосовое меню) или голосового робота
Голосовой помощник позволит принимать обращения мгновенно, проведет первичную консультацию, ответит на частые вопросы, запишет на прием и маршрутизирует звонок на нужного администратора.
Автоматизируйте процесс перезвона по пропущенным звонкам
Если вы все-таки пропустили звонок, постарайтесь не упустить клиента — перезвоните ему, когда освободится один из администраторов.
Чтобы сотрудникам не приходилось отслеживать пропущенные вызовы и вновь набирать номера клиентов, этот процесс можно и нужно автоматизировать: для этого используйте ПО с релевантным функционалом, которое будет в фоновом режиме фиксировать такие звонки и автоматически перезванивать клиентам.
Наймите дополнительных сотрудников
Очевидный, но очень важный момент. Доукомплектуйте штат, если наблюдаете значительное количество потерянных обращений.
Альтернатива — настраивать автоматизацию с помощью:
- голосового робота,
- автоперезвона,
- мониторинга KPI.
Регулярно проверяйте качество работы администраторов и их квалификацию
Дезинформирование, грубое общение и некомпетентность могут дорого вам стоить. Часто в таких случаях человек активно делится негативным опытом не только с друзьями и знакомыми, но и в интернете, что наносит вам репутационный урон.
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Подводим итог
Входящие звонки и сообщения в чатах — это клиенты, которые хотят записаться, решить свой вопрос и получить информацию.
Пока статистика говорит о том, что многие медцентры продолжают терять клиентов и прибыль, потому что не уделяют голосовой и текстовой коммуникации достаточно внимания.
Чтобы увеличить окупаемость рекламы и выручку медцентра, нужен комплексный подход.
- сначала проанализируйте свои обращения (в голосовых и текстовых каналах),
- затем подключите чат-платформу и инструменты автоматизации коммуникации с клиентами (чат-боты и голосовые помощники),
- поменяйте графики работы сотрудников и подтяните их навыки,
- организуйте регулярный процесс мониторинга ключевых метрик для входящих обращений.
Фото на обложке: Shutterstock / Ground Picture
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