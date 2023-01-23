Кулинарная платформа Cookpad сохранит рецепты на русском языке. Ранее компания объявила, что перестанет работать в России с 31 января и удалит из базы все рецепты. Все данные пользователей по решению платформы передадут российскому юридическому лицу.

О возможности для пользователей платформы Cookpad сохранить свои личные данные сообщается в почтовой рассылке компании. Один из пользователей поделился с RB.RU скриншотом письма.

В заявлении Cookpad отмечается, что пользовательские данные для их сохранности будут переданы российскому юридическому лицу «Овкусе.ру» под управлением бывшего генерального директора «Cookpad Россия» Александра Кисленко.

«Это позволит российскому сообществу Cookpad воссоединиться позднее под названием “Овкусе.ру”, чтобы продолжить разделять радость совместной готовки и еды», – говорится в письме.

В январе Cookpad сообщила, что с 31 января перестанет работать в России, удалит из базы все рецепты блюд на русском языке, а пользователи не смогут войти на сайт или в приложение.

В июле 2018 года японская кулинарная платформа Cookpad купила российский портал «Овкусе.ру», основателем которого является Александр Кисленко. В России Cookpad запустилась в январе 2018 года.

Фото на обложке: igor moskalenko / Shutterstock