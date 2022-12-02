«Яндекс» переведет видеокурсы Coursera на русский язык

Браузер «Яндекса» стал переводить на русский язык видеокурсы образовательной платформы Coursera. В настройках доступен закадровый перевод и интерактивные субтитры как на русском языке, так и на языке оригинала.
По клику появляется не только перевод, но и подсветка по словам. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
Перевод лекций понадобится разработчикам, дизайнерам, маркетологам или финансистам. Многие специалисты благодаря технологии могут получить новые знания или сменить карьеру, говорится в сообщении.
- В июле 2021 года «Яндекс» показал прототип машинного перевода видео. Новая технология, не имеющая аналогов в мире, объединила в себе машинный перевод, технологии биометрии, распознавания и синтеза речи.
- Спустя два месяца англоязычные ролики на YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter и TikTok стали доступны в русской озвучке — «Яндекс» начал предлагать их автоматический перевод. Через два месяца компания добавила перевод еще для видео на французском, испанском и немецком языках.
- В октябре 2022 года сервис обзавелся двенадцатью голосами — шестью женскими и шестью мужскими. Это должно улучшить качество восприятия видео.
Фото на обложке: Larich /
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