Суд взыскал с автодилера «Рольф» почти 20 млрд рублей

Химинский городской суд Подмосковья полностью удовлетворил иск генпрокуратуры к автодилеру «Рольф» и его основателю Сергею Петрову об обращении имущества в доход государства. Общая сумма требований по иску — 19,4 млрд рублей.

Адвокат бизнесмена Анатолий Куприянов заявил о намерении обжаловать решение, полагая, что никаких оснований для такого решения нет. Это особенно видно в части присужденной солидарной ответственности физического лица с юридическими, передает «Интерфакс».

Помимо «Рольфа» и Петрова ответчиками по делу проходили компании «Рольф Моторс» и «Рольф Эстейт Санкт-Петербург».

Генпрокуратура обосновывала свои требования тем, что Петров управлял «Рольфом», будучи депутатом Госдумы, и не декларировал свои истинные доходы. Петров требования прокуратуры не признал.

Основатель компании Сергей Петров попал под уголовное преследование вместе с несколькими топ-менеджерами компании в 2019 году. Они подозреваются в незаконном выводе за рубеж почти 4 млрд рублей.

27 ноября 2021 года суд заблокировал счета автодилера «Рольф» в рамках расследования о выводе средств за рубеж. Спустя три дня Генпрокуратура подала иск в Химкинский суд Московской области о взыскании 12,85 млрд рублей с автодилера «Рольф» и Сергея Петрова.

Автодилер «Рольф» рассматривает возможность IPO во втором полугодии 2022 года. Руководство компании уверено, что судебные разбирательства не помешают привлечению инвесторов.

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Фото на обложке: «Рольф»