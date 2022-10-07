Судья канцлерского суда Делавэра приостановил разбирательство между Twitter и Илоном Маском до 28 октября. До этого времени необходимо закрыть сделку по покупке соцсети. В противном случае заседание состоится в ноябре, передает телеканал CNBC.

Судебный процесс по делу Twitter и Илона Маска приостановлен до 28 октября