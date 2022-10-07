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Судебный процесс по делу Twitter и Илона Маска приостановлен до 28 октября

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Судья канцлерского суда Делавэра приостановил разбирательство между Twitter и Илоном Маском до 28 октября. До этого времени необходимо закрыть сделку по покупке соцсети. В противном случае заседание состоится в ноябре, передает телеканал CNBC.

Судебный процесс по делу Twitter и Илона Маска приостановлен до 28 октября

Притормозить разбирательство попросили юристы миллиардера, которые обеспечивают финансирование сделки, работают над ее закрытием. Twitter при этом выступил против: в компани считает, что пока Илон Маск не выполнит свои обязательства, дело должно рассматриваться в суде.

В начале октября Twitter принял предложение американского миллиардера Илона Маска о покупке компании по первоначальной цене — за $44 млрд. Стороны планируют закрыть сделку в течение пары недель

  • Предприниматель договорился о покупке Twitter еще в апреле, но в начале июля он официально отказался от сделки и сообщил компании об этом. Причиной послужило завышенное число реальных пользователей Twitter, в то время как часть из них принадлежит ботам.
  • Twitter же уверял, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей. Миллиардер же считал, что фейковые аккаунты могут превышать 20–25% от числа всех пользователей Twitter.
  • Позднее руководство соцсети подало в отношении Маска иск, пытаясь заставить его закрыть сделку. По мнению компании, миллиардер отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter. В конце июля Маск подал встречный иск, подробности которого не раскрывались.
  • Позднее Маск нашел новую причину для того, чтобы прекратить сделку с Twitter — заявление бывшего руководителя службы безопасности Twitter Пейтера Затко. Он рассказал о недостатках в работе соцсети с личными данными, в том числе использование устаревшего софта. В Twitter эти заявления назвали ложными.

Фото на обложке: Sattalat Phukkum / Shutterstock

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