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«Ковидная дискриминация»: россияне столкнулись с отказом в приеме на работу без вакцины

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Каждому девятому искавшему работу россиянину отказали из-за отсутствия вакцины против COVID-19. Мужчины с «ковидной дискриминацией» сталкиваются чуть чаще, чем женщины, следует из исследования сервиса Superjob. RB ознакомился с его результатами. 

«Ковидная дискриминация»: россияне столкнулись с отказом в приеме на работу без вакцины

В опросе участвовали 1,6 тысяч россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

С отказами в приеме на работу в связи с отсутствием прививки от COVID-19 уже столкнулись 11% россиян. Причем мужчины сталкиваются с отказом чуть чаще женщин — 12 и 10% соответственно. 

Отсутствие прививки никак не повлияло на трудоустройство 73% опрошенных, 16% затруднились дать ответ на этот вопрос.

В то же время в Москве, где власти обязали вакцинировать 60% сотрудников определенных сфер деятельности, с «ковидной дискриминацией» столкнулись 15% респондентов, в Санкт-Петербурге — 9%, в других регионах страны — 10%.

По данным исследования, наибольшая доля тех, кто встречался с отказами в приеме на работу из-за отсутствия прививки, — среди работников с зарплатами до 50 тысяч руб. (13%). Среди более высокооплачиваемых специалистов с подобными случаями встречались лишь 10% респондентов.

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Фото: fizkes/Shutterstock

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