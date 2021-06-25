Более 60% россиян готовы привиться от COVID-19 за вознаграждение

По данным опроса, треть россиян готова привиться от коронавируса за различные преференции от работодателя. В анкете фигурировали: премия, отгул в день вакцинации, один календарный день отпуска и «другое».

Более 60% россиян готовы привиться от COVID-19 в обмен на различные преференции — такие результаты были получены в ходе исследования цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом».

Всего в опросе приняли участие 1663 жителя от 18 лет из всех федеральных округов страны, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Респондентам задавали вопрос: «Представьте, что работодатель предлагает вам бонусы, если вы сделаете прививку. Что бы вы выбрали?» Так, 36% хотели бы получить премию, 12% — отгул в день вакцинации, 10% — дополнительный день к отпуску, еще 4% выбрали другой вариант.

Большая часть опрошенных не обращалась к врачам за консультацией о вакцинации, 19% считают достаточным сведений знакомых.

Половина респондентов (52%) отметили, что не болели COVID-19. Каждый четвертый (23%) сообщил, что перенес инфекцию в легкой форме, 8% — в тяжелой, а 17% не знают, болели они или нет.

В то же время у 62% опрошенных инфекцию перенесли их родственники, друзья и знакомые.

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Фото: Studio Romantic/Shutterstock