Креативный бизнес получит новое законодательное определение

Минкультуры подготовило поправки в законы о культуре и о развитии малого и среднего предпринимательства (МСП), они вводят понятие «творческое предприятие» и устанавливают, что компании в сфере креативного бизнеса будут вноситься в единый реестр МСП.

Согласно тексту проекта, «творческое (креативное) предприятие — субъект малого или среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере творческого (креативного) предпринимательства, соответствующий критериям, установленным законодательством о культуре».

К таким предприятиям относят компании, получающие прибыль за счет создания культурных ценностей, благ и продуктов.

Порядок признания субъекта МСП креативным предприятием будет определять Минэкономразвития по согласованию с Минкультуры. Ведомства возьмут за основу практику подтверждения работы компаний в области социального предпринимательства.

Первые записи о креативных предприятиях появятся в едином реестре МСП 10 апреля 2023 года.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ направлен на создание нового законодательного института креативных индустрий. Для таких предприятий определят специальные формы и виды поддержки.

В сентябре прошлого года правительство утвердило Концепцию развития творческих индустрий и механизмов их господдержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года. В концепции выделены следующие проблемы и барьеры развития творческих индустрий:

отсутствие критериев распознавания компаний, которые относятся к сектору креативной экономики,

неучет специфики развития креативных индустрий при формировании мер господдержки (малого ‎и среднего бизнеса, промышленности, экспорта) для приоритетных отраслей индустриальной экономики

раскоординированность креативных индустрий.

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