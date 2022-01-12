Креативный бизнес получит новое законодательное определение

Минкультуры подготовило поправки в законы о культуре и о развитии малого и среднего предпринимательства (МСП), они вводят понятие «творческое предприятие» и устанавливают, что компании в сфере креативного бизнеса будут вноситься в единый реестр МСП.
Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно тексту проекта, «творческое (креативное) предприятие — субъект малого или среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере творческого (креативного) предпринимательства, соответствующий критериям, установленным законодательством о культуре».
К таким предприятиям относят компании, получающие прибыль за счет создания культурных ценностей, благ и продуктов.
Порядок признания субъекта МСП креативным предприятием будет определять Минэкономразвития по согласованию с Минкультуры. Ведомства возьмут за основу практику подтверждения работы компаний в области социального предпринимательства.
Первые записи о креативных предприятиях появятся в едином реестре МСП 10 апреля 2023 года.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ направлен на создание нового законодательного института креативных индустрий. Для таких предприятий определят специальные формы и виды поддержки.
В сентябре прошлого года правительство утвердило Концепцию развития творческих индустрий и механизмов их господдержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года. В концепции выделены следующие проблемы и барьеры развития творческих индустрий:
- отсутствие критериев распознавания компаний, которые относятся к сектору креативной экономики,
- неучет специфики развития креативных индустрий при формировании мер господдержки (малого и среднего бизнеса, промышленности, экспорта) для приоритетных отраслей индустриальной экономики
- раскоординированность креативных индустрий.
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Фото на обложке: Unsplash
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