В российских кинотеатрах стартовал показ «Барби» и «Оппенгеймера»

Российские кинотеатры начали показ голливудских фильмов «Барби» и «Оппенгеймер». Ранее министерство культуры объяснило отказ от выпуска картин в прокат несоответствием «традиционным российским духовным ценностям».
Как заметил Telegram-канал «Большой Обзорский», лента Греты Гервиг «Барби» попала в прокатную сетку сразу нескольких московских кинотеатров.
Кроме того, фильм находится в официальном расписании кинотеатров в более чем 30 российских городах. Байопик Кристофера Нолана «Оппенгеймер» также вышел в прокат десятков кинотеатров по всей России.
Часть кинотеатров представляет зарубежные премьеры в качестве предсеансового обслуживания к отечественным картинам. Например, в ряде кинотеатров «Оппенгеймер» длительностью 3 часа покажут перед 6-минутным короткометражным мультфильмом «Дубак».
В начале августа 2023 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением провести эксперимент по принудительному лицензированию фильмов из «недружественных стран».
По данным РБК, министерство культуры отказалось выпустить в прокат картины «Барби» и «Оппенгеймер» путем введения принудительного лицензирования, отметив, что ленты не отвечают задачам «по сохранению и укреплению традиционных российских духовных ценностей».
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