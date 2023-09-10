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В российских кинотеатрах стартовал показ «Барби» и «Оппенгеймера»

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Российские кинотеатры начали показ голливудских фильмов «Барби» и «Оппенгеймер». Ранее министерство культуры объяснило отказ от выпуска картин в прокат несоответствием «традиционным российским духовным ценностям».

В российских кинотеатрах стартовал показ «Барби» и «Оппенгеймера»

Как заметил Telegram-канал «Большой Обзорский», лента Греты Гервиг «Барби» попала в прокатную сетку сразу нескольких московских кинотеатров.

Барбигеймер 1

Кроме того, фильм находится в официальном расписании кинотеатров в более чем 30 российских городах. Байопик Кристофера Нолана «Оппенгеймер» также вышел в прокат десятков кинотеатров по всей России.

Барбигеймер 2

Часть кинотеатров представляет зарубежные премьеры в качестве предсеансового обслуживания к отечественным картинам. Например, в ряде кинотеатров «Оппенгеймер» длительностью 3 часа покажут перед 6-минутным короткометражным мультфильмом «Дубак».

Барбигеймер 3

В начале августа 2023 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением провести эксперимент по принудительному лицензированию фильмов из «недружественных стран».

По данным РБК, министерство культуры отказалось выпустить в прокат картины «Барби» и «Оппенгеймер» путем введения принудительного лицензирования, отметив, что ленты не отвечают задачам «по сохранению и укреплению традиционных российских духовных ценностей».

Фото в статье: RB
Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock

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