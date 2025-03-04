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Минэкономразвития разработало критерии для креативных кластеров

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Минэкономразвития разработало критерии креативного кластера, то есть пространства, где есть недвижимость и инфраструктура, которыми пользуются субъекты креативных индустрий. Порядок получения такого статуса изложен в проекте постановления правительства.

Минэкономразвития разработало критерии для креативных кластеров
  1. Новости

Согласно документу, в креативный кластер могут входить не только резиденты, но и «пользователи» — юрлица, индивидуальные предприматели или физлица. Они должны создать управляющую компанию (УК), которая будет не только управлять имуществом, но и обеспечивать инфраструктуру и условия для создания, продвижения, распространения и реализации творческих продуктов.

Министерство обозначило следующие критерии кластеров:

  • не менее 10 резидентов кластера должны быть из креативной сферы;
  • число «профильных» резидентов — не менее 50% от всех участников и пользователей кластера;
  • один резидент, пользователь или УК могут распоряжаться не более чем 40% от общей площади зданий;
  • резиденты должны занимать большую площадь недвижимости, чем остальные пользователи;
  • суммарная площадь недвижимости — не менее 1000 кв. м;
  • кластер не может находиться в жилых помещениях;
  • кластер должен быть в населенном пункте.

Кроме того, кластер должен находиться в границах одного земельного участка или нескольких смежных, но отдаленных не более чем на 100 м. Его можно построить на территории, где не будут строить объекты федерального ‎и регионального значения.

Зачем нужны критерии? Креативные кластеры смогут получать региональные меры поддержки, а федеральные мероприятия по строительству парков могут расширить и на такие площадки, заявила «Ведомостям» замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова. Она добавила, что регионы в будущем смогут получить финансирование на создание кластеров на конкурсной основе.

А как сейчас? Большинство креативных кластеров, включая Artplay, «Винзавод» и «Флакон» в Москве, «Севкабель порт» в Санкт-Петербурге, «Штаб» в Казани и «Квартал труда» в Якутске, уже подходят под эти критерии, отметил ведущий эксперт факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Олег Иванов. По данным Союза креативных кластеров, в России сейчас более 85 таких организаций и их число продолжает расти, отметила замглавы Центра стратегических разработок Татьяна Караваева.

  • Закон о развитии креативных индустрий в России приняли в августе 2024 года. Минэкономразвития разработало перечень из 51 вида деятельности, в их числе IT, дизайн, кино, архитектура и музыка. По оценке Росстата, доля креативных индустрий в ВВП России по итогам 2024 года достигла 4,1%. К 2030 году показатель должен вырасти до 6%.

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock / FOTODOM

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