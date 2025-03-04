Минэкономразвития разработало критерии для креативных кластеров
Минэкономразвития разработало критерии креативного кластера, то есть пространства, где есть недвижимость и инфраструктура, которыми пользуются субъекты креативных индустрий. Порядок получения такого статуса изложен в проекте постановления правительства.
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Согласно документу, в креативный кластер могут входить не только резиденты, но и «пользователи» — юрлица, индивидуальные предприматели или физлица. Они должны создать управляющую компанию (УК), которая будет не только управлять имуществом, но и обеспечивать инфраструктуру и условия для создания, продвижения, распространения и реализации творческих продуктов.
Министерство обозначило следующие критерии кластеров:
- не менее 10 резидентов кластера должны быть из креативной сферы;
- число «профильных» резидентов — не менее 50% от всех участников и пользователей кластера;
- один резидент, пользователь или УК могут распоряжаться не более чем 40% от общей площади зданий;
- резиденты должны занимать большую площадь недвижимости, чем остальные пользователи;
- суммарная площадь недвижимости — не менее 1000 кв. м;
- кластер не может находиться в жилых помещениях;
- кластер должен быть в населенном пункте.
Кроме того, кластер должен находиться в границах одного земельного участка или нескольких смежных, но отдаленных не более чем на 100 м. Его можно построить на территории, где не будут строить объекты федерального и регионального значения.
Зачем нужны критерии? Креативные кластеры смогут получать региональные меры поддержки, а федеральные мероприятия по строительству парков могут расширить и на такие площадки, заявила «Ведомостям» замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова. Она добавила, что регионы в будущем смогут получить финансирование на создание кластеров на конкурсной основе.
А как сейчас? Большинство креативных кластеров, включая Artplay, «Винзавод» и «Флакон» в Москве, «Севкабель порт» в Санкт-Петербурге, «Штаб» в Казани и «Квартал труда» в Якутске, уже подходят под эти критерии, отметил ведущий эксперт факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Олег Иванов. По данным Союза креативных кластеров, в России сейчас более 85 таких организаций и их число продолжает расти, отметила замглавы Центра стратегических разработок Татьяна Караваева.
- Закон о развитии креативных индустрий в России приняли в августе 2024 года. Минэкономразвития разработало перечень из 51 вида деятельности, в их числе IT, дизайн, кино, архитектура и музыка. По оценке Росстата, доля креативных индустрий в ВВП России по итогам 2024 года достигла 4,1%. К 2030 году показатель должен вырасти до 6%.
Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock / FOTODOM
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