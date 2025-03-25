В Крыму предложили запустить эксперимент по интернет-торговле вином

Крымские виноделы подготовили инициативу по проведению в Крыму и Севастополе эксперимента по интернет-торговле вином. Об этом «РИА Новости» рассказал член генсовета «Деловой России», сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.

По его словам, у региона есть все возможности для запуска такого эксперимента, «нужна только правовая база». Николаев считает, что контролировать продажу алкоголя в интернете можно, подтверждая аккаунты покупателей через «Госуслуги».

«Заказы можно принимать на специализированных маркетплейсах, а поставки идут уже через пункты выдачи товара — партнерские магазины с лицензией на продажу алкоголя. А если можно будет доставлять прямо на дом, малые виноделы Крыма и Севастополя и бюджеты двух субъектов скажут огромное спасибо», — заявил Николаев.

Рынок нелегальной онлайн-торговли алкоголем. Интернет-торговля алкоголем в России запрещена с 2007 года. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, незаконные онлайн-продажи алкоголя в стране достигли 80 млрд рублей в 2023 году, что на 60% больше год к году.

В апреле 2023 года правительство одобрило эксперимент по онлайн-торговле российским вином через «Почту России». Но в итоге он так и не стартовал, депутаты перенесли рассмотрение законопроекта, который регулировал бы такой способ продажи. МВД выступало против онлайн-продажи алкоголя, объясняя свою позицию тем, что его смогут купить несовершеннолетние.

Сейчас российские маркетплейсы и ритейлеры развивают продажи алкоголя по системе click and collect — собрать заказ можно на сайте, а забрать — в одном из пунктов самовывоза. В конце 2024 года по такой модели начал работать Wildberries — маркетплейс запустил сотрудничество с сетью алкомаркетов «Винлаб».

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