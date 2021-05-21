«Танцы с бубном»: пользователи из России раскритиковали приложение Clubhouse на Android

Приложение Clubhouse стало доступно для скачивания российским пользователям Android. Ранее им могли пользоваться только владельцы устройств на iOS. В Google Play разработчики встретились с массой критики в свой адрес.

В частности, пользователь пожаловался, что ему «обещали создать аккаунт в ближайшее время, но ничего не происходит уже несколько часов».

Зарегистрироваться в Clubhouse на Android можно только по приглашению – также как на iOS. Пользователи, считающейся более доступной, чем iOS, операционной системы Android и по этому поводу вылили недовольства на разработчиков.

Кроме того, пользователи высказали мнение, что добавление Clubhouse в Google Play – попытка удержать аудиторию приложения, количество которой было на пике в феврале 2021 года, а затем начало стремительно снижаться.

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Фото: скриншоты Clubhouse: Drop-in audio chat из Google Play