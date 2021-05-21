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«Танцы с бубном»: пользователи из России раскритиковали приложение Clubhouse на Android

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Приложение Clubhouse стало доступно для скачивания российским пользователям Android. Ранее им могли пользоваться только владельцы устройств на iOS. В Google Play разработчики встретились с массой критики в свой адрес.

«Танцы с бубном»: пользователи из России раскритиковали приложение Clubhouse на Android

В частности, пользователь пожаловался, что ему «обещали создать аккаунт в ближайшее время, но ничего не происходит уже несколько часов».

Зарегистрироваться в Clubhouse на Android можно только по приглашению – также как на iOS. Пользователи, считающейся более доступной, чем iOS, операционной системы Android и по этому поводу вылили недовольства на разработчиков.

Кроме того, пользователи высказали мнение, что добавление Clubhouse в Google Play – попытка удержать аудиторию приложения, количество которой было на пике в феврале 2021 года, а затем начало стремительно снижаться.

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Фото: скриншоты Clubhouse: Drop-in audio chat из Google Play

Фото на обложке: Shutterstock.com

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