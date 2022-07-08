Мошенники стали обманывать криптоинвесторов через комментарии в YouTube

На YouTube мошенники стали продвигать поддельный обменник криптовалюты. Злоумышленники выбирают популярные видео и оставляют комментарии о том, что на бирже есть баг, которые позволяет обменять криптовалюту в десять раз выгоднее. На нестандартную схему мошенничества обратили внимание специалисты «Лаборатории Касперского». С исследованием ознакомился RB.RU.

Мошенники поднимают рейтинги своих комментариев, добавляют к ним ответы ботов. И все это делается для того, чтобы пользователи перешли на другой YouTube-канал с инструкцией, как заработать на этом баге.



Авторы утверждают, что выгода будет десятикратной по отношению к нынешнему, обычного курса из-за «ошибки» с запятой, разделяющей целые и десятичные числа.

На таких каналах в основном опубликовано одно видео, и это уже вызывает подозрения, отмечают эксперты компании. Кроме того, оно явно фальшивое: правки в курсы валют видны сразу, много восторженных комментариев.

Ссылка под видео ведет на поддельный обменник. Если пройти по ней, на экране появляется сервис для обмена криптовалюты. Пользоваться им не стоит: деньги попадут к мошенникам и их уже не вернуть, предупредили в «Лаборатории Касперского».

Специалисты порекомендовали владельцам крипты внимательнее относиться к таким профилям. Эксперты посоветовали проверять адрес сайта на опечатки и лишние слова, настороженно относиться к щедрым предложениям, обещаниям легкого заработка, также можно использовать для защиты Kaspersky Internet Security.

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