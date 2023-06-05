Число запросов со словом «криптовалюта» в Google упало до минимума

По данным Google Trends, количество запросов, связанных со словом «криптовалюта», упало до значений 2020 года. Издание CoinTelegraph связывает спад интереса со стоимостью Биткоина, которая в последнее время стоит на месте.

Издание CoinTelegraph обратило внимание на то, что число запросов со словом «криптовалюта» в Google упало до отметок 2020 года. Согласно данным сервиса Google Trends, сейчас у термина лишь 17 очков популярности из 100.

Динамика популярности запроса «криптовалюта» в Google / Google Trends

Наиболее популярным запросом «криптовалюта» была в мае 2021 года, когда Биткоин находился на своих пиковых значениях. Резкое падение заинтересованности пользователей Google в Web3 произошло в мае 2022 года — примерно через месяц после краха экосистемы Terra Luna.

CoinTelegraph объясняет падение интереса тем, что Биткоин никак не сдвинется с отметки в $25-28 тыс. Криптовалюта находится в таком состоянии уже в течение 10 недель. Криптоэнтузиаст Гай Тернер, широко известный как «Coin Bureau Guy», предположил, что падение интереса также совпадает с низкими объемами торгов на биржах, которые, по его словам, достигли 32-месячного минимума.

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