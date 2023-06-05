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Число запросов со словом «криптовалюта» в Google упало до минимума

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

По данным Google Trends, количество запросов, связанных со словом «криптовалюта», упало до значений 2020 года. Издание CoinTelegraph связывает спад интереса со стоимостью Биткоина, которая в последнее время стоит на месте.

Число запросов со словом «криптовалюта» в Google упало до минимума

Издание CoinTelegraph обратило внимание на то, что число запросов со словом «криптовалюта» в Google упало до отметок 2020 года. Согласно данным сервиса Google Trends, сейчас у термина лишь 17 очков популярности из 100.

Динамика популярности запроса «криптовалюта» в Google / Google Trends

Динамика популярности запроса «криптовалюта» в Google / Google Trends

 

Наиболее популярным запросом «криптовалюта» была в мае 2021 года, когда Биткоин находился на своих пиковых значениях. Резкое падение заинтересованности пользователей Google в Web3 произошло в мае 2022 года — примерно через месяц после краха экосистемы Terra Luna. 

CoinTelegraph объясняет падение интереса тем, что Биткоин никак не сдвинется с отметки в $25-28 тыс. Криптовалюта находится в таком состоянии уже в течение 10 недель. Криптоэнтузиаст Гай Тернер, широко известный как «Coin Bureau Guy», предположил, что падение интереса также совпадает с низкими объемами торгов на биржах, которые, по его словам, достигли 32-месячного минимума.

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Фото на обложке: Nathana Rebouças / Unsplash

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