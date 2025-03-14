Reuters узнал о применении Россией криптовалюты для торговли нефтью

По словам источников, ряд российских нефтяных компаний используют биткоин, Ethereum и стейблкоины, включая Tether, для упрощения конвертации китайских юаней и индийских рупий в рубли. Собеседники добавили, что криптовалютные операции — небольшая, но растущая доля российской торговли нефтью. По данным Международного энергетического агентства (IEA), в 2024 году вся она составила $192 млрд.

Удобный инструмент. Москва, вероятно, продолжит использовать криптовалюты для торговли нефтью даже в случае снятия санкций против российской энергетики и финансового сектора, отметил один из источников Reuters. Ранее криптовалюты уже помогли Ирану и Венесуэле, которые находятся под санкциями США, поддерживать свою экономику, избегая при этом использования доллара, отметило агентство.

6 марта российская криптобиржа Garantex сообщила, что Tether, крупнейший эмитент стейблкоина USDT, заблокировал кошельки площадки на 2,5 млрд рублей. Представитель биржи подчеркнул, что под угрозой находятся все USDT, которые хранятся на кошельках россиян. Опрошенные Русбейс эксперты назвали это событие ожидаемым, так как площадка находится под санкциями Евросоюза и США.

Зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин выразил уверенность, что «это не первый и не последний случай, когда западные страны оказывают давление на различные элементы криптовалютной инфраструктуры» России. По его мнению, полностью заблокировать доступ россиян к крипторынку не удастся, а криптовалюты «останутся одним из самых эффективных инструментов обхода санкций», однако «USDT из этого списка можно смело вычеркивать».

7 марта сайт Garantex был арестован по решению спецслужб США и ЕС, которые обвинили платформу в связях с даркнет-рынками и хакерами-вымогателями. 12 марта осведомленный источник РБК сообщил о задержании предполагаемого администратора Garantex в Индии по запросу США. Собеседник уточнил, что в расследовании деятельности криптобиржи участвовали российские силовики.

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