В июне пройдет деловая встреча для экспертов, инвесторов, представителей города и стартаперов

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В июне пройдет деловая встреча для экспертов, инвесторов, представителей города и стартаперов
Новости
Юлиана Трегуб
25 июня пройдет встреча «Стартап-кафе PRO: FinTech», организованная Агентством инноваций Москвы при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города, в рамках которой лидеры финансовой сферы поделятся кейсами, трендами и инсайдами.
В июне пройдет деловая встреча для экспертов, инвесторов, представителей города и стартаперовЮлиана Трегуб
Мероприятие будет интересным для:
- технологических предпринимателей, создающих решения для финансовой сферы;
- лидеров отрасли;
- представителей участников финансового рынка и венчурных инвесторов;
- разработчиков и интеграторов финтех-продуктов
Также, приглашаются компании с готовыми финтех-продуктами для участия в Pitch-сессии проектов FinTech Stage.
Жюри:
- Леонид Назаров, вице-президент по SME Тинькофф;
- Иван Пятков, директор по цифровому бизнесу, член Правления Альфа-банка;
- Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент Банка ВТБ;
- Надия Черкасова,заместитель президента — председателя правления банка «Открытие»;
- Павел Тулубьев, член Правления, клиентский директор Почта Банка;
- Алексей Панферов, заместитель председателя правления Совкомбанка;
- Игорь Голдовский, член Правления, директор Департамента инноваций и главный архитектор НСПК (МИР);
- Олег Чихладзе, директор дирекции брокерского бизнеса БКС.
Заявки на участие в питч-сессии от команд, готовых к внедрению или пилоту в крупных проектах финансовой сферы, принимаются до 8 июня на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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