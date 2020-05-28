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В июне пройдет деловая встреча для экспертов, инвесторов, представителей города и стартаперов

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

25 июня пройдет встреча «Стартап-кафе PRO: FinTech», организованная Агентством инноваций Москвы при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города, в рамках которой лидеры финансовой сферы поделятся кейсами, трендами и инсайдами.

В июне пройдет деловая встреча для экспертов, инвесторов, представителей города и стартаперов

Мероприятие будет интересным для: 

  • технологических предпринимателей, создающих решения для финансовой сферы; 
  • лидеров отрасли; 
  • представителей участников финансового рынка и венчурных инвесторов; 
  • разработчиков и интеграторов финтех-продуктов

Также, приглашаются компании с готовыми финтех-продуктами для участия в Pitch-сессии проектов FinTech Stage.


Жюри: 

  • Леонид Назаров, вице-президент по SME Тинькофф; 
  • Иван Пятков, директор по цифровому бизнесу, член Правления Альфа-банка;
  • Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент Банка ВТБ;
  • Надия Черкасова,заместитель президента — председателя правления банка «Открытие»;
  • Павел Тулубьев, член Правления, клиентский директор Почта Банка;
  • Алексей Панферов, заместитель председателя правления Совкомбанка;
  • Игорь Голдовский, член Правления, директор Департамента инноваций  и главный архитектор НСПК (МИР);
  • Олег Чихладзе, директор дирекции брокерского бизнеса БКС.

Заявки на участие в питч-сессии от команд, готовых к внедрению или пилоту в крупных проектах финансовой сферы, принимаются до 8 июня на сайте

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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