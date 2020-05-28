В июне пройдет деловая встреча для экспертов, инвесторов, представителей города и стартаперов

25 июня пройдет встреча «Стартап-кафе PRO: FinTech», организованная Агентством инноваций Москвы при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города, в рамках которой лидеры финансовой сферы поделятся кейсами, трендами и инсайдами.

Мероприятие будет интересным для:

технологических предпринимателей, создающих решения для финансовой сферы;

лидеров отрасли;

представителей участников финансового рынка и венчурных инвесторов;

разработчиков и интеграторов финтех-продуктов

Также, приглашаются компании с готовыми финтех-продуктами для участия в Pitch-сессии проектов FinTech Stage.

Жюри:

Леонид Назаров, вице-президент по SME Тинькофф;

Иван Пятков, директор по цифровому бизнесу, член Правления Альфа-банка;

Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент Банка ВТБ;

Надия Черкасова,заместитель президента — председателя правления банка «Открытие»;

Павел Тулубьев, член Правления, клиентский директор Почта Банка;

Алексей Панферов, заместитель председателя правления Совкомбанка;

Игорь Голдовский, член Правления, директор Департамента инноваций и главный архитектор НСПК (МИР);

Олег Чихладзе, директор дирекции брокерского бизнеса БКС.

Заявки на участие в питч-сессии от команд, готовых к внедрению или пилоту в крупных проектах финансовой сферы, принимаются до 8 июня на сайте.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash