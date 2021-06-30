Group-IB нашли новый тип мошенничества, который уже нанес ущерб в 400 млн рублей

Цифровые мошенники придумали новый тип кражи денег. Они создают фишинговые сайты под популярные сервисы и встраивают в них ложные страницы оплаты с имитацией 3-D Secure, считающейся самой надежной технологией. Ущерб от действий мошенников оценили в 400 млн рублей всего за полгода.

Оплата происходит по стандартной схеме: ввод данных карты, подтверждение по СМС. Но после использования ложного сайта для оплаты, деньги уходят мошенникам. При этом банку такая транзакция кажется легальной, и человеку будет сложно вернуть свои деньги, пояснили в Group-IB.

По данным компании, ущерб от схемы составил 400 млн рублей за период 6 месяцев 2021 года, а количество случаев мошенничества достигает 3,7 млн ежемесячно.

«Опасность использования подложных 3-D Secure страниц состоит в том, что их достаточно сложно выявить, внешне они часто содержат логотипы международных платежных систем Visa, MasterCard или российской “МИР” и не вызывают подозрений у покупателей», – отметили в Group-IB.

Лишь единицы крупнейших российских банков могут защитить своих клиентов от новой мошеннической схемы, говорят в компании.

«Надо обращать внимание на источник платежа в СМС-сообщении от банка с кодом подтверждения транзакции. Если там указаны слова Card2Card или P2P, а при этом платеж был инициирован не с указанных ресурсов, не стоит вводить полученный код для подтверждения платежа», – уточнил руководитель направления Group-IB по противодействию онлайн-мошенничеству Павел Крылов.

Если банки не предпримут оперативных мер борьбы, то ущерб от данной схемы, по оценкам Group-IB, к концу года может достигнуть 1 млрд рублей.

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