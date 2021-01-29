Акции разработчика Cyberpunk 2077 взлетели после твита Маска

Акции разработчика Cyberpunk 2077 пошли в рост после того, как Илон Маск написал в твиттер свое мнение об игре, сообщает CNBC.

Ценные бумаги польской компании CD Projekt RED накануне выросли в стоимости на 12,6% на фоне твита основателя Tesla и SpaceX. Илон Маск выложил фотографию нового седана Tesla Plaid Model S, сопроводив её подписью: «Он может играть в Cyberpunk», затем добавил: «Кстати, эстетика Cyberpunk просто невероятна».

Фото: скриншот сообщения Илона Маска в Twitter

Одна из самых ожидаемых компьютерных игр прошлого года была удалена из магазина PlayStation Store почти сразу после выхода из-за сбоев и проблем совместимости с консолями предыдущих поколений, на которые пожаловались геймеры.

После этого акции польского разработчика на Варшавской бирже обвалились почти на 15%. Состояние основателей студии (ими являются Марчин Ивинский и Михал Кичиньский) сократилось на $700 млн, уточняет Forbes.

В конце декабря стало известно, что инвестор CD Projekt RED подал в федеральный суд Лос-Анджелеса иск против руководителей студии. Инвестор обвинил разработчика в распространении «ложных и вводящих в заблуждение заявлений» по поводу возможности использования игры на PS4 и Xbox One.

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