Глава Da Vinci Capital подал иск к Telegram в Лондоне из-за «некорректного» предложения вернуть инвестиции в TON

Управляющий партнер инвестиционного фонда Da Vinci Capital Олег Железко заявил о начале арбитражного процесса в Лондоне против Telegram. Он обратился в суд, потому что предложение о возврате вложенных в криптовалюту TON инвестиций было сделано инвесторам Da Vinci «не до конца корректно».

«Нашему фонду это предложение поступило где-то за 24 часа до дедлайна, и многие из наших инвесторов просто не получили физическую возможность проанализировать документы и, соответственно, получить адекватный возврат на те инвестиции, которые были сделаны», — рассказал Железко в интервью РБК.

Он напомнил, что после запрета запуска TON Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) инвесторы получили «достаточно много разных конфликтующих уведомлений о том, что токены выйдут, потом — что не выйдут, потом — что опять выйдут». По словам Железко, инвесторам было тяжело принять правильное решение о том, взять деньги обратно либо переконвертировать в кредит.

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Инвесторы фонда Da Vinci Capital направили уведомление о намерении подать иск к TON Inc. и Telegram Inc. основателю Telegram Павлу Дурову, вице-президенту Илье Перекопскому и другим топ-менеджерам и юристам компании в конце февраля этого года. Они потребовали компенсировать ущерб в несколько десятков миллионов долларов за неудавшийся проект.

Железко напомнил, что один из фондов Da Vinci Capital собрал около 50 инвесторов, которые вложили в Telegram около $70 млн. Он отметил, что в судебном разбирательстве с Telegram Da Vinci Capital выступает в качестве координатора.

Глава Da Vinci Capital добавил, что вопросы к создателям TON есть «у европейских, американских инвесторов, которые также, наверное, переводят свои права в ту или иную юридическую плоскость».

Помимо Da Vinci Capital среди инвесторов TON были миллиардер Роман Абрамович, основатель QIWI Сергей Солонин, сооснователь «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили и другие крупные российские бизнесмены.

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