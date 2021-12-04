Датская компания намерена инвестировать до $2,5 млрд в один из Курильских островов

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о планах датской компании Copenhagen Offshore Partners, которая занимается инвестициями в возобновляемые источники энергии, арендовать часть острова Шумшу, чтобы развивать там производство водорода.

Об этом глава Сахалинской области рассказал РБК. По его словам, у инвесторов имеется готовый проект по производству водорода с помощью энергии ветра, в который они готовы вложить от $2 до $2,5 млрд.

«Они хотят производить 1,5 ГВт, 120 тысяч тонн водорода. Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер [для строительства генерации]», — цитирует Лимаренко источник.

Политик отметил, что датская компания планирует продавать добытый водород в Японию, которая ранее заявляла об интересе к этому виду топлива.

Позднее пресс-секретарь губернатора Светлана Литвинова подчеркнула, что стороны пока находятся в стадии переговоров.

«Чтобы перейти к каким-то конкретным действиям, необходимо пройти целый ряд процедур о возможностях использования земельного участка, получить данные по ветровым характеристикам, наличию необходимого объема воды», — сказала Литвинова.

Остров Шумшу относится к северной группе Курильских островов. Он отделен Первым Курильским проливом от Камчатки и Вторым Курильским проливом — от острова Парамушир. Административно Шумшу входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области.

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