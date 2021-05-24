Mindrock Capital инвестировал $3 млн в популярный среди геймеров мессенджер Discord

Фонд Mindrock Capital под управлением Павла Черкашина инвестировал $3 млн в мессенджер Discord, акции были куплены на вторичном рынке. Об этом Rb.ru сообщил представитель фонда.

Discord — мессенджер и социальная сеть для геймеров и учащихся, созданные в 2015 году в Сан-Франциско. Основным активом компании считается большая лояльная аудитория. В 2021 году ежемесячное количество активных пользователей достигло 140 млн человек.

Компания оценивалась в $7 млрд во время инвестиционного раунда в декабре 2020 года, по состоянию на май 2021 года оценка превысила $10 млрд.

«Если опираться на ценность одного клиента как главный параметр оценки компании, то Discord уже мог бы стоить в несколько раз выше. У мессенджера при любом развитии ситуации огромный потенциал роста: его либо приобретет крупная корпорация, как уже хотела сделать Microsoft, которая, по слухам, предложила по меньшей мере $10 млрд, либо компания выйдет на IPO и введет монетизацию. Сейчас руководство компании, очевидно, склоняется к тому, чтобы сохранить уникальность своего продукта, и верит в то, что компания может стоить гораздо больше, чем предложила Microsoft», — считает управляющий партнер Mindrock Capital Григорий Трубкин.

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