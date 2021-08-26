Green Grey инвестора Димы Морозова вложила $2,5 млн в студию Infusion Games с основателями из России

Разработчик мобильных проектов с российскими корнями Green Grey инвестировал $2,5 млн в европейскую студию разработки игр Infusion Games. Об этом RB.ru сообщили в Green Grey.

По условиям сделки, на стороне Infusion Games остается вся разработка и техническая часть. Green Grey получил эксклюзивные права на издательство всех трех проектов студии. Также компания получила долю в студии Infusion Games, ее размер не уточняется.

Infusion Games — эстонская компания с российскими фаундерами. Ее основали Сергей Беляев и Николай Шубин в 2020 году. Команда параллельно работает сразу над тремя играми, флагманским считается проект Cyber Wars (шутер на летающих транспортных средствах в стиле киберпанк), релиз которого запланирован на август 2022 года.

Green Grey — международная холдинговая компания в сфере mobile, которая создает, издает и продвигает игры, приложения и технологии. Основатель Green Grey — инвестор технологических и игровых стартапов, бывший управляющий директор BBDO Digital Russia Дима Морозов.

В июле текущего года Green Grey инвестировала $800 тысяч в новую студию казуальных игр NPU Games, а в конце июня подписала контракт с московской студией Developers Unknown, по условиям которого инвестирует в мобильную игру студии $4 млн.

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Фото: Unsplash