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Deep Food Tech Conference — онлайн-трансляция

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Евгения Хрисанфова

Приглашаем всех желающих присоединиться к онлайн-трансляции Deep Food Tech Conference — конференции о еде будущего. Узнайте, кто и как создает инновационные продукты питания и чем нас удивит индустрия в ближайшее время.

Deep Food Tech Conference — онлайн-трансляция

В рамках мероприятия выступят ведущие эксперты отрасли — представители ГК «Эфко», венчурного фонда Fuel For Growth, Министерства сельского хозяйства РФ, Good Food Institute, 3D Bioprinting Solutions, Genotek и других организаций. Спикеры расскажут, с какими вызовами сталкиваются производители еды, как изменение пищевой системы поможет человеку и планете, из чего и как делают альтернативный белок и многое другое.

Полную программу выступлений можно найти на сайте.

 

Подключайтесь к трансляции:

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