«Делимобиль» привлек 676 млн рублей из запланированных 3 млрд через размещение облигаций

Дебютный выпуск высокодоходных облигаций каршеринга «Делимобиль» прошел хуже ожиданий: из запланированных 3 млрд рублей компания смогла получить в четыре раза меньше — только 676,4 млн рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ООО «Каршеринг Руссия».
Основной спрос обеспечили не институциональные, а розничные инвесторы — бумагу купили более 6 тыс. человек.
Ставка купона установлена на уровне 13% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 13,65% годовых. Купоны квартальные. Организаторами размещения выступили «Газпромбанк» и «Тинькофф банк». Программу облигаций объемом 50 млрд рублей 6 июля зарегистрировала Мосбиржа.
Полученной суммы достаточно для реализации поставленных целей, сообщил «Ведомостям» представитель «Делимобиля». Компания собиралась направить деньги на пополнение автопарка, развитие операционной инфраструктуры, в том числе станций технического обслуживания автомобилей, и региональную экспансию.
В июне деньги через выпуск облигаций также впервые привлек другой игрок шеринговой экономики — сервис аренды электросамокатов Whoosh. Компании удалось закрыть книгу заявок на дебютный выпуск биржевых облигаций на сумму 3,5 млрд рублей со ставкой 13,5% и сроком погашения через три года.
Фото на обложке: «Делимобиль»
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