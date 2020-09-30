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Платформа «Деловая среда» запустила подписку для предпринимателей

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Образовательная платформа для предпринимателей «Деловая среда» запустила подписку. В нее входят статьи, исследования, инструкции, вебинары и курсы для опытных бизнесменов и тех, кто хочет открыть свое дело.

Платформа «Деловая среда» запустила подписку для предпринимателей

По словам организаторов, подписка «Деловая среда премиум» представляет собой закрытый клуб. Она позволяет предпринимателям не покупать отдельные образовательные продукты платформы, а получить доступ ко всем материалам за ежемесячную плату. Каждый месяц будут появляться новые статьи, чек-листы и вебинары.

Сейчас доступен бесплатный тестовый период на семь дней. Узнать подробности можно на сайте.

«Деловая среда» — платформа Сбербанка, на которой собраны образовательные материалы и сервисы для предпринимателей. Также с ее помощью можно зарегистрировать ИП или ООО.

Фото на обложке: Dragon Images / Shutterstock

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