Платформа «Деловая среда» запустила подписку для предпринимателей

Образовательная платформа для предпринимателей «Деловая среда» запустила подписку. В нее входят статьи, исследования, инструкции, вебинары и курсы для опытных бизнесменов и тех, кто хочет открыть свое дело.

По словам организаторов, подписка «Деловая среда премиум» представляет собой закрытый клуб. Она позволяет предпринимателям не покупать отдельные образовательные продукты платформы, а получить доступ ко всем материалам за ежемесячную плату. Каждый месяц будут появляться новые статьи, чек-листы и вебинары.

Сейчас доступен бесплатный тестовый период на семь дней. Узнать подробности можно на сайте.

«Деловая среда» — платформа Сбербанка, на которой собраны образовательные материалы и сервисы для предпринимателей. Также с ее помощью можно зарегистрировать ИП или ООО.





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