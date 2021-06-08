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В Москве пройдет демо-день акселератора Muiv.Lab

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

10 июня состоится демо-день акселератора МУ им. С.Ю.Витте Muiv.Lab. 15 финалистов представят проекты в сферах робототехники, образовательных и медицинских технологий, «умного» города и других. Желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию.

В Москве пройдет демо-день акселератора Muiv.Lab

После коротких питч-сессий фонд Moscow Seed Fund выберет победителя и предоставит ему грант в 300 тыс. рублей.

Среди финалистов:

  • Senso Rehab — «умные» перчатки и ПО для нейрореабилитации;
  • 4Blind — устройства, которые помогают улучшить жизнь незрячих и слепоглухих людей;
  • Robosharing — сервис аренды роботов, помогающие человеку доставлять грузы и выполнять другие задачи;
  • «Умный житель» — система для автоматизации и цифровизации управляющих компаний, и многие другие.

Организаторы приглашают инвесторов, представителей корпораций и венчурного рынка, а также всех, кому интересны технологические проекты. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на странице мероприятия.

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock

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