В Москве пройдет демо-день акселератора Muiv.Lab

10 июня состоится демо-день акселератора МУ им. С.Ю.Витте Muiv.Lab. 15 финалистов представят проекты в сферах робототехники, образовательных и медицинских технологий, «умного» города и других. Желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию.

После коротких питч-сессий фонд Moscow Seed Fund выберет победителя и предоставит ему грант в 300 тыс. рублей.

Среди финалистов:

Senso Rehab — «умные» перчатки и ПО для нейрореабилитации;

4Blind — устройства, которые помогают улучшить жизнь незрячих и слепоглухих людей;

Robosharing — сервис аренды роботов, помогающие человеку доставлять грузы и выполнять другие задачи;

«Умный житель» — система для автоматизации и цифровизации управляющих компаний, и многие другие.

Организаторы приглашают инвесторов, представителей корпораций и венчурного рынка, а также всех, кому интересны технологические проекты. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на странице мероприятия.



Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock