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Разработчик ПО для финансового сектора «Диасофт» проведет IPO на Мосбирже в феврале

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Разработчик программного обеспечения для финансового сектора «Диасофт» проведет IPO на Московской бирже уже в текущем месяце. Компания осуществит допэмиссию акций, за счет которой будет сделано предложение. Об этом «Диасофт» проинформировала на своем сайте.

Разработчик ПО для финансового сектора «Диасофт» проведет IPO на Мосбирже в феврале

О планах компании провести первичное размещение на Мосбирже стало известно в конце января. Эксперты оценивали компанию по меньшей мере в 50 млрд рублей.

Ожидается, что по итогам IPO доля акций в свободном обращении составит примерно 8%. Как следует из сообщения компании, помимо бумаг, выпущенных в рамках допэмиссии, бумаги могут предложить и действующие акционеры.

Привлеченные в ходе размещения средства разработчик направит на свою стратегию долгосрочного роста. Компания обещает высокие дивиденды в ближайшие несколько лет.

Также «Диасофт» хочет реализовать программу мотивации своих сотрудников и повысить узнаваемость бренда.

Согласно дивидендной политике, в 2024-25 годах ожидаются дивиденды не меньше 80% EBITDA. В последующие годы — не менее 50%.

Фото на обложке: eamesBot / Shutterstock

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