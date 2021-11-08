Клиентов сервиса такси DiDi начнут возить на электромобилях. Отдельной опции для заказа такой машины не предусмотрено. Клиент сервиса узнает, что на его заказ выехал водитель на электромобиле только после того, как заказ будет подтвержден.

О пополнении парка такси электромобилями RB.ru рассказали в пресс-службе DiDi.

Всего в DiDi будут эксплуатироваться 13 автомобилей на электрической тяге JAC iEV7S. В сервисе рассказали, что стоимость поездки на электромобиле будет формироваться таким же образом, как и в случае с классическим автомобилем – в зависимости от загруженности дорог, баланса спроса и предложения и других факторов.

«Пока что отдельная опция заказа электромобиля в приложении DiDi не предусмотрена. Пассажир узнает, что к нему едет электрокар, уже после подтверждения заказа», – отметили в пресс-службе DiDi.

Водителям такси не потребуется изучение особенных дополнительных навыков – они проходят часовой инструктаж о процессе зарядки и восстановления аккумулятора, после которого могут выходить на смену.

«Появление и рост числа таксопарков с электромобилями позволит загрузить расширяющуюся сеть электрозаправочных станций (ЭЗС), что позитивно скажется на развитии электротранспорта в целом», – подчеркнул директор по стратегическим проектам DiDi в России Даниил Петин.

Пилотный проект запущен в Краснодаре. Краснодарский край занимает 5 место по объему продаж электромобилей в России.

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Фото: DiDi