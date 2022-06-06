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Китай прекратит расследование в отношении агрегатора такси Didi

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акции агрегатора такси Didi взлетели на 65% после новости о том, что власти Китая завершают расследование в отношении него. Процесс длится почти год  – за это время Didi мог уйти с биржи и лишился одного из крупнейших акционеров.

Китай прекратит расследование в отношении агрегатора такси Didi

Ценные бумаги агрегатора такси Didi на премаркете подорожали на 65,9% до $3,06 за штуку.

Причиной для роста стала новость The Wall Street Journal о завершении расследования китайских властей в отношении компании. Источники издания рассказали, что уже на следующей неделе с Didi могут снять запрет на регистрацию новых пользователей, а приложение агрегатора вернется в магазины.

Расследование в отношении Didi длится почти год. Сервис обвиняли в злоупотреблении персональными данными пользователей. Приложение агрегатора было удалено из магазинов, Didi запретили регистрировать новых пользователей.

Didi в 2021 году провел одно из крупнейших IPO среди китайских компаний на американской бирже. Агрегатор такси привлек свыше $4 млрд. В мае стало известно, что Didi уйдет с американской биржи и проведет листинг в Гонконге.

В конце 2021 года Didi лишился одного из крупнейших акционеров. Uber продал всю свою долю – 12,8% акций компании.

Фото на обложке: viewimage / Shutterstock

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