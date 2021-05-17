«Невозможная фантастика» стала реальностью: в Digital Guru оценили риски для IT-гигантов в России

Ольга Соколова, партнер агентства по аналитики социальных медиа Digital Guru, высказалась о перспективах «свободной» работы IT-гигантов в России. Она уверена, что количество дел, аналогичных преследованию Facebook и Twitter, будет расти.

Контроль за публикуемыми материалами ужесточается, и это приведет к росту дел в отношении социальных сетей, в том числе зарубежных, считает Соколова.

«Пока суммы штрафов не такие большие, чтобы заставить глобальные интернет-проекты обращать больше внимания на требования удаления контента. Однако мы видим, что эти штрафы постепенно растут», – говорит Ольга Соколова.

К тому же власти тестируют возможности воздействия на медиа с помощью аппаратных ресурсов, например, замедляя Twitter в России.

«Если попытка блокировки Telegram закончилась неудачно, то при "замедлении" Twitter уже были достигнуты некоторые успехи. Работа над созданием инструментов для возможных ограничений и блокировок в будущем ведется», – отмечает Соколова.

«Если еще несколько лет назад полная блокировка крупной социальной сети (например, Твиттера) рассматривалась как практически невозможная фантастика, то сейчас или в ближайшем будущем исключать такого уже нельзя»

Соколова считает, что действия, подобные тем, что принимаются в отношении IT-гигантов со стороны российских властей, призваны «обратить их внимание», и если они не начнут активнее взаимодействовать с органами, то объем штрафов и санкций будет расти.

17 мая RB.ru рассказывали, что Роскомнадзор ослабил санкции в отношении Twitter после того, как соцсеть удалила почти всю «запрещенную информацию», но пригрозил ограничениями Facebook и Youtube по аналогичному нарушению о «неудалении противопроавного контента».

Кроме того, на Facebook поступили еще четыре протокола в суд. Компанию могут оштрафовать на 28 млн рублей.

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