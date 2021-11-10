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На цифровые платформы приходится более четверти выручки креативных индустрий в России — исследование

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

На цифровые платформы приходится более четверти (27%) выручки креативных индустрий, выяснилось в ходе исследования Аналитического центра НАФИ и Google. Большинство креативных предпринимателей (82%) считают цифровые платформы – в первую очередь, Instagram, ВКонтакте, YouTube – эффективными инструментами для развития и увеличения прибыльности бизнеса.

На цифровые платформы приходится более четверти выручки креативных индустрий в России — исследование

В числе приоритетных планов на ближайшее время 74% креативных предпринимателей назвали продвижение продуктов, бренда в интернете, а 44% планируют больше использовать онлайн-платформы для продажи товаров и услуг, рекламы, PR, маркетинга, онлайн-обучения и пр. 

Зарубежные платформы становятся важным каналом экспорта для креативных индустрий. Исследование показало, что 79% креативных компаний-экспортеров используют их в своей работе.

Благодаря современному уровню цифровизации креативные компании растут в 3-5 раз быстрее, чем вся экономика в целом, отмечают эксперты. Согласно исследованию, креативные предприниматели чаще всего работают. В ТОП-5 популярных сфер вошли реклама и продвижение, IT и видеоигры, архитектура и образование.

Те, кто использовали цифровые платформы, меньше пострадали от последствий пандемии. Так, 50% смогли развернуть кризис в свою пользу. 

На момент начала пандемии большинство представителей творческого бизнеса (76%) не успели перестроиться под новые условия работы в режиме ограничений и столкнулись с рядом проблем – в первую очередь, с падением спроса (49%) и доходов (42%). 

Тем не менее многие смогли найти новые точки роста в кризис. Выпустили на рынок новые продукты/услуги и начали работать по новым направлениям 18% креативных предпринимателей, улучшили представленность своих компаний в соцсетях и интернете в целом – 12%, а 21 % отметили повышение навыков работы онлайн у своих сотрудников.

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Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

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