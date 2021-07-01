Приложение Dirbook поможет найти режиссера за несколько минут

В России запустили сервис для поиска режиссеров Dirbook. Креативные агентства смогут найти исполнителя за 5-10 минут. Сервис для них будет работать по подписке, для режиссеров регистрация бесплатная. Об этом RB сообщили в пресс-службе компании.
Режиссера можно будет найти по имени и конкретной категории. Заказчик получит доступ к портфолио исполнителя и общему шоурилу. Кандидатов можно будет добавлять в шорт-лист, а выбранному режиссеру отправить приглашение к участию в проекте вместе с подробной информацией.
Для режиссеров приложение будет бесплатным, нужно лишь пройти регистрацию и заполнить анкету. Для креативных агентств и продакшенов оно будет доступно по ежемесячной подписке от 25 тысяч рублей.
Сейчас в приложении зарегистрировано более 200 российских режиссеров. Создатели сервиса планируют сделать его доступным в США, Канаде и странах Европы. Тогда в базу Dirbook попадут зарубежные режиссеры, которых можно будет пригласить для участия в российских проектах, отечественные режиссеры смогут сотрудничать с иностранными компаниями.
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Фото: True Touch Lifestyle/Shutterstock
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