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Приложение Dirbook поможет найти режиссера за несколько минут

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России запустили сервис для поиска режиссеров Dirbook. Креативные агентства смогут найти исполнителя за 5-10 минут. Сервис для них будет работать по подписке, для режиссеров регистрация бесплатная. Об этом RB сообщили в пресс-службе компании.

Приложение Dirbook поможет найти режиссера за несколько минут

Режиссера можно будет найти по имени и конкретной категории. Заказчик получит доступ к портфолио исполнителя и общему шоурилу. Кандидатов можно будет добавлять в шорт-лист, а выбранному режиссеру отправить приглашение к участию в проекте вместе с подробной информацией. 

Для режиссеров приложение будет бесплатным, нужно лишь пройти регистрацию и заполнить анкету.  Для креативных агентств и продакшенов оно будет доступно по ежемесячной подписке от 25 тысяч рублей.

Сейчас в приложении зарегистрировано более 200 российских режиссеров. Создатели сервиса планируют сделать его доступным в США, Канаде и странах Европы. Тогда в базу Dirbook попадут зарубежные режиссеры, которых можно будет пригласить для участия в российских проектах, отечественные режиссеры смогут сотрудничать с иностранными компаниями. 

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Фото: True Touch Lifestyle/Shutterstock

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