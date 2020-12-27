Правительство выделило 750 млн рублей на IT-стартапы

Постановление о правилах предоставления субсидии на ускоренное развитие новых проектов в IT-индустрии подписал Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Средства будут направлены в 2021-2023 годах в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Речь идёт об оказании акселерационной поддержки компаниям-разработчикам в развитии инновационных проектов и помощи в выводе их продукции на внутренний рынок, говорится в сообщении.

Разработкой программ для этого уже занимается Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), финансирование заложено в федеральный бюджет.

Из недавних инвестиций ФРИИ — вложения в стартап Ducalis.io, разработчика системы приоритизации задач для продуктовых команд онлайн и оффлайн-бизнеса, в платформу для привлечения средств и увеличения доходов музыкантов Soundeon, в маркетплейс для ресторанов, магазинов и поставщиков продуктов Foody.

Ранее были утверждены единые правила господдержки венчурных проектов (инновационных стартапов).

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