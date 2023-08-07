Суд арестовал 5% акций «Детского мира», принадлежащих Goldman Sachs

Арбитражный суд Москвы по заявлению банка «Открытие» арестовал 5%-ый пакет акций «Детского мира», которым владел американская Goldman Sachs Group. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что «Открытие» подало иск о солидарном взыскании с Goldman Sachs International, Goldman Sachs Group и Goldman Sachs & Co LLC долга на 614,7 млн рублей в рамках генерального соглашения по типовому и модельному документу.

Истец указал на необходимость обеспечительных мер, поскольку Goldman Sachs сворачивает свой бизнес в России. При этом Goldman Sachs International не стал выполнять свои обязательства по генеральному соглашению, поскольку «Открытие» находится под американскими и британскими санкциями.

Истец также просит об аресте средств на 614,7 млн рублей на счетах Goldman Sachs International в кредитных организациях на территории России. Это «Голдман Сакс Банк», «Юникредит банк», и «Ситибанк».

Кроме того, «Открытие» добивается ареста активов всех трех ответчиков, в том числе ценных бумаг, производных финансовых инструментов, на всех счетах Национального расчетного депозитария.

Ещё одно требование истца — арест 100% Goldman Sachs Group в уставном капитале «Голдман Сакс Банка» и принадлежащих группе 37 млн 22 тыс. 588 обыкновенных акций «Детского мира», которые составляют 5% компании.

Ходатайство «Открытия» удовлетворено частично. Суд установил, что взыскать имущество ответчиков, находящееся в пределах РФ, будет невозможно.

«…возможность исполнения ответчиками судебного акта в пользу истца на территории иностранных государств также ограничивается действиями санкций, введенных против истца. Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии гарантий исполнимости вероятного судебного акта в пользу истца, — говорится в решении.

В ноябре прошлого года ПАО «Детский мир» из-за санкционных ограничений вынуждено начало трансформацию бизнеса в частных путем выделения ООО «Детский мир». Акционерам, которые не перешли в новую структуру, поступило предложение о продаже акций.

На прошлой неделе компания отчиталась о завершении программы выкупа акций у миноритариев. Как сообщили «Интерфаксу», арест не окажет влияния на переход в частный бизнес.

Акции «Детского мира» могут исключить из котировального списка допущенных к торгам ценных бумаг. Московская биржа выявила несоответствие акций компании правилам листинга.

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