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Основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин скончался в Швейцарии

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин скончался в возрасте 88 лет. Он также был основателем фонда «Династия», который был признан иностранным агентом и затем ликвидирован. О смерти отца на своей странице в Facebook сообщил сын Дмитрия Зимина Борис.

Основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин скончался в Швейцарии

Дмитрий Зимин скончался в Швейцарии в возрасте 88 лет. Об это сообщил его сын Борис Зимин.

«Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением – в последние месяцы он тяжело болел. Всё.», – написал Борис Зимин на своей странице в Facebook.

Дмитрий Зимин

Борис добавил, что его отец «был большой жизнелюб и прожил большую жизнь».

«Спасибо ему за всё, за то, что создал, за то, что был», – написал Борис Зимин.

Дмитрий Зимин основал «Вымпелком» и фонд «Династия». Последний был признан иностранным агентом и затем ликвидирован. Зимин входил в список Forbes – последний раз его включали в список в 2005 году. Состояние Зимина оценивалось в $520 млн.

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Фото: career.mgimo

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