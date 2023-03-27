Бывший глава VK Борис Добродеев и основатель «КупиКупон» создадут IT-холдинг в Узбекистане

Экс-глава VK Борис Добродеев и основатель «КупиКупон» Джасур Джумаев создадут IT-холдинг в Узбекистане, сообщает РБК со ссылкой на Добродеева. Новый проект получил название Uzum, согласно планам, туда должны войти маркетплейс, банк, сервисы доставки еды и продуктов.

Борис Добродеев с 2016 по 2021 год возглавлял VK (ранее Mail.ru Group), теперь он стал советником Uzum и получил пакет опционов холдинга. Его партнером в этом проекте выступил сооснователь российской компании «КупиКупон» Джасур Джумаев.

Сейчас в Uzum входят АКБ «Капиталбанк», маркетплейс Uzum Market, сервис рассрочки Uzum Nazia, а также цифровой банк Uzum Bank. В ближайшее время планируется запустить доставку готовой еды и продуктов из магазинов и ресторанов.

По словам Добродеева и Джумаева, компания собирается совместить модель бизнеса российских сервисов Delivery Club и Ozon fresh. Для этого партнеры будут развивать сеть дарксторов по всей стране. Доставлять готовую собственную еду не рассматривается — эту модель партнеры не считают прибыльной.

Uzum в переводе с узбекского языка означает виноград. Такое название было выбрано исходя из того, что «виноград — одна из традиционных культур для Узбекистана, это понятный и близкий для узбекистанцев образ». Также это метафора на экосистему — как виноградная гроздь она будет объединять разные сервисы.

Основное юрлицо холдинга зарегистрировано в ОАЭ. Состав акционеров и распределение долей партнеры не раскрыли. При этом известно, что большая часть акций компании должна остаться за узбекскими предпринимателями.

Официально Uzum Market работает с середины 2022 года. С этого времени число городов присутствия маркетплейса выросло до 16, был построен собственный склад площадью 27 тыс. кв.

В настоящее время Uzum ведет переговоры с инвестфондами Ближнего Востока и рассчитывает до конца 2023 года привлечь примерно $300 млн. Также в компании не исключает проведение первичного публичного размещения акций (IPO) в ближайшие три года.

Бывший директор VK Борис Добродеев после ухода из VK в начале февраля 2022 года стал главой USM Telecom. Спустя три месяца он покинул этот пост и сообщил о планах развивать собственную инвестиционную компанию для финтеха и e-commerce в СНГ.

Сообщалось также, что Добродеева интересуют проекты в Казахстане и Узбекистане.

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