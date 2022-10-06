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Российская «дочка» компании Google подала иск к судебным приставам Москвы

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российская «дочка» корпорации Google ООО «Гугл» подала иск к Главному управлению Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве, следует из данных картотеки арбитражного суда.

Российская «дочка» компании Google подала иск к судебным приставам Москвы

Заявление было подано 3 октября в Арбитражный суд Москвы. В качестве ответчиков указаны Главное управление ФССП по Москве, а также начальник межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера старший судебный пристав Михаил Кузнецов.

Отдел занимается взысканиями с компании на основании решений Арбитражного суда Москвы, следует из базы данных исполнительных производств ФССП России.

Также указано, что «Гугл» подала «заявление об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности». Подробности претензий в карточке дела не опубликованы. Иск принят в порядке упрощенного производства.

Весной СМИ сообщали, что регулярные списания средств со счетов Google в России лишают компанию возможности выплачивать зарплаты и покрывать другие расходы. Летом стало известно, что «Гугл» обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании своего банкротства. В сентябре иск был признан обоснованным. 

Фото на обложке: Unsplash

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