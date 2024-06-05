DocsInBox запустил ИИ-решение для сверки номенклатур в ресторанах. Инвестиции в запуск продукта составили 30 млн рублей. Тестирование сервиса показало снижение трудозатрат бухгалтера на работу с номенклатурами на 25%.
Сервис автоматизации документооборота DocsInBox запустил ИИ-продукт для сверки номенклатур. Об этом RB.RU рассказал представитель компании.
ИИ-сервис основан на языковой модели NLP, которая анализирует набор номенклатур в ресторане, сравнивает их с тем, что прислал поставщик, и на основе этих данных выбирает самые подходящие номенклатуры.
Продукт обучили на 30 млн электронных накладных, 50 млн документах из государственных сервисов, ручных сопоставлениях, сообщили в компании.
По результатам тестирования трудозатраты бухгалтера при использовании сервиса сократились на 25%. Для владельцев бизнеса экономия составит от 1,5 до 2,4 млн рублей в год, оценили аналитики сервиса.
Сам продукт бесплатный, его функционал входит в рядовые тарифы DocsInBox для бизнеса.
Фото на обложке: Prostock-studio /
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